УЕФА наказал команду Черчесова за проявление расизма

УЕФА запретил венгерскому «Ференцварошу» продавать билеты для своих болельщиков на следующий гостевой матч в рамках еврокубков. Таким образом УЕФА наказал команду российского тренера за проявление расизма во время ответной встречи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов с братиславским «Слованом»

Также «Ференцварош» наказан частичным закрытием трибун на один домашний матч еврокубков. Клуб должен закрыть на домашнем стадионе не менее 1 000 мест. За проявление расизма, использование пиротехнических средств, бросание посторонних предметов и блокировку выходов болельщиками на матче со «Слованом» «Ференцварош» оштрафован в общей сложности на €79 тыс.