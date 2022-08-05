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УЕФА наказал команду Черчесова за проявление расизма

сегодня, 21:50

УЕФА запретил венгерскому «Ференцварошу» продавать билеты для своих болельщиков на следующий гостевой матч в рамках еврокубков. Таким образом УЕФА наказал команду российского тренера Станислава Черчесова за проявление расизма во время ответной встречи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов с братиславским «Слованом»

Также «Ференцварош» наказан частичным закрытием трибун на один домашний матч еврокубков. Клуб должен закрыть на домашнем стадионе не менее 1 000 мест. За проявление расизма, использование пиротехнических средств, бросание посторонних предметов и блокировку выходов болельщиками на матче со «Слованом» «Ференцварош» оштрафован в общей сложности на €79 тыс.

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