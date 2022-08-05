В CAS рассказали о сроках рассмотрения апелляций российских клубов

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сегодня, 17:12

Спортивный арбитражный суд ( CAS ) не смог ответить на вопрос о сроках вынесения решения насчет апелляций восьми российских клубов на решение Международной федерации футбола ( ФИФА ) по отношению к выступающим в России иностранным футболистам.

Ранее ФИФА разрешила легионерам приостанавливать действие своих контрактов с клубами из России. Таким образом, если клубы-члены РФС не смогли достичь взаимного соглашения со своими иностранными футболистами и тренерами до 30 июня 2022 года и если иное не согласовано в письменной форме, эти игроки и тренеры будут иметь право приостановить действие трудовых договоров со своими клубами до 30 июня 2023 года. В пресс-службе CAS сообщили: