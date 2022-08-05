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В CAS рассказали о сроках рассмотрения апелляций российских клубов

сегодня, 17:12

Спортивный арбитражный суд (CAS) не смог ответить на вопрос о сроках вынесения решения насчет апелляций восьми российских клубов на решение Международной федерации футбола (ФИФА) по отношению к выступающим в России иностранным футболистам.

Ранее ФИФА разрешила легионерам приостанавливать действие своих контрактов с клубами из России. Таким образом, если клубы-члены РФС не смогли достичь взаимного соглашения со своими иностранными футболистами и тренерами до 30 июня 2022 года и если иное не согласовано в письменной форме, эти игроки и тренеры будут иметь право приостановить действие трудовых договоров со своими клубами до 30 июня 2023 года. В пресс-службе CAS сообщили:

Спортивный арбитражный суд зарегистрировал обращения петербургского «Зенита», московских «Динамо», ЦСКА и «Локомотива», казанского «Рубина», «Сочи», «Краснодара» и «Ростова» против ФИФА. Процедуры начались недавно, на данный момент они находятся на начальной стадии. Сейчас невозможно указать, когда будет вынесено окончательное решение. В связи с тем, что разбирательство в CAS продолжается, ФИФА не имеет права комментировать данный процесс.

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