На «Химки» наложен запрет на регистрацию новых футболистов

В понедельник, 1 августа, состоялось заседание палаты РФС по разрешению споров, на котором было принято решение наложить запрет на «Химки» на регистрацию новых футболистов.

Удовлетворить заявление ФК «Ростов» (Ростов-на-Дону) в отношении ФК «Химки» о взыскании задолженности по трансферному контракту о переходе футболиста Александра Долгова с учётом уточнения требований в полном объёме. Обязать ФК «Химки» выплатить ФК «Ростов» пени за задержку трансферной выплаты по трансферному контракту от 2 сентября 2021 года о переходе футболиста.