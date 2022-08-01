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На «Химки» наложен запрет на регистрацию новых футболистов

сегодня, 17:52

В понедельник, 1 августа, состоялось заседание палаты РФС по разрешению споров, на котором было принято решение наложить запрет на «Химки» на регистрацию новых футболистов.

Удовлетворить заявление ФК «Ростов» (Ростов-на-Дону) в отношении ФК «Химки» о взыскании задолженности по трансферному контракту о переходе футболиста Александра Долгова с учётом уточнения требований в полном объёме. Обязать ФК «Химки» выплатить ФК «Ростов» пени за задержку трансферной выплаты по трансферному контракту от 2 сентября 2021 года о переходе футболиста.

Применить к ФК «Химки» запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет вступает в силу с 1 августа 2022 года и может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению ФК «Химки» в случае исполнения обязательств перед ФК «Ростов», установленных настоящим решением.

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ermak6848
ermak6848
сегодня в 18:09
Гнобят 57 из палаты РФС - хороший футбольный клуб " ХИМКИ ".....
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 18:02
Никогда такого не было и опять
Gahi
Gahi
сегодня в 17:59
Интересно в жизни всё устроено, даже фамиля футболиста оставляет свой след из за долгов. В отношении Долгова, Химкам запретили регистрацию новых футболистов.
dua7ppkxv444
dua7ppkxv444
сегодня в 17:58
Допрыгались, думали проскочит, ан нет...
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