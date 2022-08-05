УЕФА наложил санкции на «Фенербахче» за скандирование имени Путина

УЕФА применил санкции к турецкому «Фенербахче» за поведение болельщиков во время матча квалификации Лиги чемпионов против украинского «Динамо». В частности, турки наказаны за то, что фанаты начали скандировать имя президента России Владимира Путина после первого гола украинцев.
«Оштрафовать „Фенербахче“ на €50 тыс. и наказать частичным закрытием стадиона (не менее 5 000 мест) во время следующего матча в рамках клубного турнира УЕФА, в котором „Фенербахче“ будет играть в качестве принимающего клуба, за поведение фанатов, за бросание ими предметов на поле и за провокационные выкрики оскорбительного характера. Указанное частичное закрытие стадиона подлежит испытательному сроку в два года», — говорится в заявлении.