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УЕФА наложил санкции на «Фенербахче» за скандирование имени Путина

сегодня, 21:48

УЕФА применил санкции к турецкому «Фенербахче» за поведение болельщиков во время матча квалификации Лиги чемпионов против украинского «Динамо». В частности, турки наказаны за то, что фанаты начали скандировать имя президента России Владимира Путина после первого гола украинцев.

«Оштрафовать „Фенербахче“ на €50 тыс. и наказать частичным закрытием стадиона (не менее 5 000 мест) во время следующего матча в рамках клубного турнира УЕФА, в котором „Фенербахче“ будет играть в качестве принимающего клуба, за поведение фанатов, за бросание ими предметов на поле и за провокационные выкрики оскорбительного характера. Указанное частичное закрытие стадиона подлежит испытательному сроку в два года», — говорится в заявлении.

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mphuZ
mphuZ
сегодня в 21:53
Да надоели уже закрывать комменты)
Djorax
Djorax
сегодня в 21:50
Странно что комментарии не закрыты
Гость
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