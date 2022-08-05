УЕФА наложил санкции на «Фенербахче» за скандирование имени Путина

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сегодня, 21:48

УЕФА применил санкции к турецкому «Фенербахче» за поведение болельщиков во время матча квалификации Лиги чемпионов против украинского «Динамо». В частности, турки наказаны за то, что фанаты начали скандировать имя президента России Владимира Путина после первого гола украинцев.