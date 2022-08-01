В «Химках» высказались о запрете на регистрацию новых футболистов

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о решении РФС наложить на подмосковный клуб запрет на регистрацию новых футболистов.

Основной долг перед агентом Адеми. Мы чисто юридически не можем совершить транзакцию. В связи со сложившимися обстоятельствами мы ищем и искали банк, который сделает это в рублях. Только в этом проблема.

Что касается Долгова, то там нет никаких задолженностей. Всплыли какие-то пени за просрочку платежа, о которых никто не знал. В течение суток погасим, там какие-то копейки. Вопрос Адеми мы решаем уже три месяца. Этот вопрос больше технический. К сожалению, найти сейчас какой-то удобный вариант не получается.