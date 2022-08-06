«Зенит» готов заплатить за Салаи 10 миллионов евро.

«Зенит» ведет переговоры с «Фенербахче» по поводу подписания центрального защитника сборной Венгрии Аттилы Салаи.
Турки намерены получить за 24-летнего футболиста минимум 12 млн евро. «Зенит» оценил игрока в 8-10 млн евро и не готов на данный момент заплатить больше.
Салаи выступает за «Фенербахче» с 2021 года, на его счету 66 матчей за клуб, 5 голов и 2 голевые передачи.
Возникает огромный вопрос, а зачем вам (Зениту) ещё один легионер . Тем более не за маленькие деньги 💰 💰 💰, а ещё который при удобном случае сможет просто покинуть клуб и переехать туда, где ему будет лучше, без каких либо потерь . Неужели в Зените недостаточно иностранных игроков, а их на данный момент времени аж одиннадцать, при том что восемь из них постоянно в основном составе. Куда вы собрались Зенит ??? Европа закрыта, а для чемпионства, ресурсов предостаточно, даже можно сказать с избытком. Зачем столько денег тратится на ветер , каким образом команда Зенит должна зарабатывать и окупать всех своих легионеров. В еврокубках нет заработка, с Fan ID заработка тоже не прибавится, рекламы западных брендов тоже нет , как и нет трансляции зарубеж . Так для чего нужно столько ненужных игроков легионеров с отрицательным сальдо у клуба, кроме того чтобы тратить, никакой прибыли ?! А как-же детско - юношеские школы и академии Смены и т.д со своими выпускниками , как их развивать , куда их потом девать ??? Непонятная политика у Зенита .
Ну вот как-то так, на мой субъективный взгляд.
Всем Доброй Субботы !
Возникает огромный вопрос, а зачем вам (Зениту) ещё один легионер . Тем более не за маленькие деньги 💰 💰 💰, а ещё который при удобном случае сможет просто покинуть клуб и переехать туда, где ему будет лучше, без каких либо потерь . Неужели в Зените недостаточно иностранных игроков, а их на данный момент времени аж одиннадцать, при том что восемь из них постоянно в основном составе. Куда вы собрались Зенит ??? Европа закрыта, а для чемпионства, ресурсов предостаточно, даже можно сказать с избытком. Зачем столько денег тратится на ветер , каким образом команда Зенит должна зарабатывать и окупать всех своих легионеров. В еврокубках нет заработка, с Fan ID заработка тоже не прибавится, рекламы западных брендов тоже нет , как и нет трансляции зарубеж . Так для чего нужно столько ненужных игроков легионеров с отрицательным сальдо у клуба, кроме того чтобы тратить, никакой прибыли ?! А как-же детско - юношеские школы и академии Смены и т.д со своими выпускниками , как их развивать , куда их потом девать ??? Непонятная политика у Зенита .
Ну вот как-то так, на мой субъективный взгляд.
Всем Доброй Субботы !