Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

«Зенит» готов заплатить за Салаи 10 миллионов евро

сегодня, 09:00

«Зенит» ведет переговоры с «Фенербахче» по поводу подписания центрального защитника сборной Венгрии Аттилы Салаи.

Турки намерены получить за 24-летнего футболиста минимум 12 млн евро. «Зенит» оценил игрока в 8-10 млн евро и не готов на данный момент заплатить больше.

Салаи выступает за «Фенербахче» с 2021 года, на его счету 66 матчей за клуб, 5 голов и 2 голевые передачи.

Все новости
«Краснодар» согласовал с «Фламенго» трансфер Лео Перейры
Сегодня, 09:28
Слухи«Краснодар» ведёт переговоры по трансферу защитника «Фламенго»
Вчера, 16:26
Карцев сегодня подпишет контракт с «Динамо»
Вчера, 15:13
«Крылья Советов» интересуются нападающим «Галатасарая»
Вчера, 13:25
Слухи«Пари НН» планирует арендовать нападающего сборной Гвинеи
Вчера, 11:47
Слухи«Зенит» интересуется ещё одним футболистом «Коринтианса»
Вчера, 10:00
Сортировать
Все комментарии
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
сегодня в 10:03
Значит он стоит.
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
сегодня в 10:02
Ждите повышение на газ!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 10:01
«Зенит» готов заплатить за Салаи 10 миллионов евро.

Возникает огромный вопрос, а зачем вам (Зениту) ещё один легионер . Тем более не за маленькие деньги 💰 💰 💰, а ещё который при удобном случае сможет просто покинуть клуб и переехать туда, где ему будет лучше, без каких либо потерь . Неужели в Зените недостаточно иностранных игроков, а их на данный момент времени аж одиннадцать, при том что восемь из них постоянно в основном составе. Куда вы собрались Зенит ??? Европа закрыта, а для чемпионства, ресурсов предостаточно, даже можно сказать с избытком. Зачем столько денег тратится на ветер , каким образом команда Зенит должна зарабатывать и окупать всех своих легионеров. В еврокубках нет заработка, с Fan ID заработка тоже не прибавится, рекламы западных брендов тоже нет , как и нет трансляции зарубеж . Так для чего нужно столько ненужных игроков легионеров с отрицательным сальдо у клуба, кроме того чтобы тратить, никакой прибыли ?! А как-же детско - юношеские школы и академии Смены и т.д со своими выпускниками , как их развивать , куда их потом девать ??? Непонятная политика у Зенита .
Ну вот как-то так, на мой субъективный взгляд.
Всем Доброй Субботы !
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 09:58
Это очень хороший игрок.
ДСА
ДСА
сегодня в 09:46
Значит он стоит не более 5.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 09:28
Да у Дзюбы лучше показатели, верните Дзюбу !
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 09:26
Не зенит а газпром готов заплатить 10 млн.
Elliada
Elliada
сегодня в 09:19
Зачем кого-то покупать, если и так станут чемпионами России? ЛЧ ведь нет
морозз
морозз
сегодня в 09:06
Мы проехали мимо мировых форумов и походу это надолго, возникает вопрос…для чего или кого тратить такие безумные деньги?
Gahi
Gahi
сегодня в 09:05
У Зенита достаточно футболистов чтобы выступать в РПЛ.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 