«Зенит» готов заплатить за Салаи 10 миллионов евро.

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сегодня, 09:00

«Зенит» ведет переговоры с «Фенербахче» по поводу подписания центрального защитника сборной Венгрии .

Турки намерены получить за 24-летнего футболиста минимум 12 млн евро. «Зенит» оценил игрока в 8-10 млн евро и не готов на данный момент заплатить больше.

Салаи выступает за «Фенербахче» с 2021 года, на его счету 66 матчей за клуб, 5 голов и 2 голевые передачи.