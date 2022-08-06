Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Мостовой: «Вряд ли ЦСКА сможет обыграть „Зенит“»

сегодня, 20:28
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА13.08.2022 в 17:00 Не начался

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча между «Зенитом» и ЦСКА.

Вряд ли ЦСКА сможет обыграть «Зенит». Тем более в Петербурге. ЦСКА и «Спартак» создадут интригу в чемпионате. ЦСКА же ещё иностранцев купил, поэтому до конца будут создавать интригу.

Другое дело, что в прошлом сезоне «Динамо» тоже до конца создавало, но в итоге «Зенит» за несколько туров до конца стал чемпионом. ЦСКА и «Спартак» будут создавать, но на каком-то этапе могут отвалиться. Очные встречи тоже будут многое решать.

Все новости
Масалитин: «Надо отдать должное и „Факелу“: играл не от обороны»
Сегодня, 20:36
Хлестов: «„Спартаку“ нужно что-то делать с реализацией!»
Сегодня, 19:44
Мостовой назвал условия победы «Зенита» над «Ахматом»
Сегодня, 19:21
Маклаков: «Этот „Спартак“ возвращается к тому „Спартаку“, который любим»
Сегодня, 19:17
Широков: «„Ахмат“ всегда даёт бой фаворитам»
Сегодня, 18:57
Кечинов: «„Спартак“ был и в атаке хорош, и в обороне не дал ничего создать»
Сегодня, 17:49
Все комментарии
pomor45
pomor45
сегодня в 20:35
Я тащусь от таких экспертов. Неужели им ещё и платят за такую банальщину. Даже обидно как-то.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 20:30
Не нужно ничего такого говорить.... будем посмотреть
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 