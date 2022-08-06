Мостовой: «Вряд ли ЦСКА сможет обыграть „Зенит“»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча между «Зенитом» и ЦСКА.
Вряд ли ЦСКА сможет обыграть «Зенит». Тем более в Петербурге. ЦСКА и «Спартак» создадут интригу в чемпионате. ЦСКА же ещё иностранцев купил, поэтому до конца будут создавать интригу.
Другое дело, что в прошлом сезоне «Динамо» тоже до конца создавало, но в итоге «Зенит» за несколько туров до конца стал чемпионом. ЦСКА и «Спартак» будут создавать, но на каком-то этапе могут отвалиться. Очные встречи тоже будут многое решать.