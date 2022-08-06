Мостовой назвал условия победы «Зенита» над «Ахматом»

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой назвал необходимое условие для победы «Зенита» над «Ахматом» в РПЛ .

После первого тура, когда «Зенит» потерял очки с «Химками», команда Семака крупно побеждала. «Зенит», если сейчас соберётся, то будет набирать очки в каждой игре. Думаю, с «Ахматом» они тоже легко разберутся, если подойдут к матчу с полной серьёзностью. Сейчас же ничего не отвлекает, нет еврокубков. «Зенит» по всем показателям выше всех в РПЛ .