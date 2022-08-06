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Баженов: «Я ожидал более сложного матча для „Спартака“»

сегодня, 17:39
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)0 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший игрок «Спартака» Никита Баженов ожидал более напряженной борьбы в матче «Урала» против «красно-белых».

Очень уверенная победа «Спартака» над «Уралом». Вообще не дали шансов. Один из лучших матчей провёл «Спартак» в обороне. Может быть, «Урал» хотел что-то создать, но «Спартак» своими грамотными страховками, перемещениями, хорошим физическим состоянием не дал ничего создать.

В обратную сторону «Спартак» создал какое-то неимоверное количество моментов, из которых забили два, — так бывает. Очень уверенно вышли: с настроем, с напором. Я ожидал более сложного матча для «Спартака». Однако они включились с первой минуты и могли больше забивать.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 18:48
Ну конечно...Урал же идёт на втором месте...
И в прошлом сезоне боролся за золото...
А в начале этого сезона вынес всех 3-х соперников в сухую...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 18:46
Спартак уже разыгрался,победить их будет сложно любой команде!
makkie
makkie
сегодня в 17:48, ред.
Если честно, я тоже.
Но, видимо, игроки Урала устали от Шалимова и не очень-то готовы рвать жилы. Напрашивается отставка. А на замену условный Божович или Парфёнов.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 17:41
Как-то так. 🤔
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