Баженов: «Я ожидал более сложного матча для „Спартака“»

Бывший игрок «Спартака» Никита Баженов ожидал более напряженной борьбы в матче «Урала» против «красно-белых».
Очень уверенная победа «Спартака» над «Уралом». Вообще не дали шансов. Один из лучших матчей провёл «Спартак» в обороне. Может быть, «Урал» хотел что-то создать, но «Спартак» своими грамотными страховками, перемещениями, хорошим физическим состоянием не дал ничего создать.
В обратную сторону «Спартак» создал какое-то неимоверное количество моментов, из которых забили два, — так бывает. Очень уверенно вышли: с настроем, с напором. Я ожидал более сложного матча для «Спартака». Однако они включились с первой минуты и могли больше забивать.
И в прошлом сезоне боролся за золото...
А в начале этого сезона вынес всех 3-х соперников в сухую...
И в прошлом сезоне боролся за золото...
А в начале этого сезона вынес всех 3-х соперников в сухую...
Но, видимо, игроки Урала устали от Шалимова и не очень-то готовы рвать жилы. Напрашивается отставка. А на замену условный Божович или Парфёнов.
Но, видимо, игроки Урала устали от Шалимова и не очень-то готовы рвать жилы. Напрашивается отставка. А на замену условный Божович или Парфёнов.