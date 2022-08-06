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Маклаков: «Этот „Спартак“ возвращается к тому „Спартаку“, который любим»

сегодня, 19:17

Заслуженный артист России Алексей Маклаков после матча «Спартака» против «Урала» (2:0) поделился мнением об игре «красно-белых».

Не знаю, сколько именно было ударов в створ, но давно уже «Спартак» так часто не бил по воротам соперника. Что касается реализации, то это уже отдельный тренировочный процесс. Главное, что они бьют по воротам и создают голевые моменты.

Можно ли назвать игру «Спартака» чемпионской? Я не сторонник торопиться или звонить Ванге, но этот «Спартак» возвращается к тому «Спартаку», который любим миллионами зрителей, как команда атакующая и играющая в красивый футбол, а самое главное умеющая делать пас, что и показал сегодня Саша Соболев, став героем этого матча.

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Все комментарии
Алекс37153715
Алекс37153715 ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
сегодня в 20:30
Так никто и не говорит о чемпионстве и т д и т п. Человек высказался об игре, она ему понравилась… и на этом всё!!! Никто и никого не возносил!!! Это вы начали придумывать о хвалебных одах…
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ Алекс37153715 (раскрыть)
сегодня в 19:39
Я просто хорошо знаю Спартак и он прогнозуем.
Если смотреть состав, то главная проблема это оборона, так, что более классные команды будут пользоваться этим.
Нападение и полузащита хорошая, но стоит ей столкнуться с нормальной обороной, то возникают проблемы. А когда возникают проблемы, то игроки начинают дёргаться.
Кстати не стоит забывать, что Спартак не может прожить без скандалов, что тоже накладывает отпечаток на игроков.
Тем более после побед над аутсайдерами пойдёт давление от болельщиков, так как те начнут требовать чемпионства и рвать всех включая Зенит.
В общем проходили видели, плавали.
Да кстати игра на суперкубок с Зенитом 0:4 ничего не значит?
Эта игра многое показала, но спартачи заранее пытались выставить этот матч бесполезным и ненужным.
Так, что жди и смотри, что будет.
Алекс37153715
Алекс37153715 ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
сегодня в 19:29
Согласен с тем, что цыплят по осени считают, в нашем случае по весне. Но откуда столько уверенности про неудачи с более сильными соперниками?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
сегодня в 19:28
У него канал на Ютьюбе, где он такие гигантские полотна бездарных басен уровня школьника выдает, что до клуба и дела нет. Весь в графоманство ушёл.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 19:20, ред.
"Старая песня о главном".
Вот и пошли хвалебные оды, особенно после побед над аутсайдерами.
Надо будет посмотреть, что они будут говорить, когда пойдут реально посерьёзнее соперники и будут неудачи.
Как говориться "никогда такого не было и вот опять".
Как же любят спартачи после побед над слабым соперником возносить Спартак и каждый раз говорить, что он возрождается...

P.S. Что то давно главных поэт-песенник Спартака Дмитрий Назаров не давал о себе знать. Может сегодня напьётся и выдаст очередной хвалебный пьяный шедевр.
Гость
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