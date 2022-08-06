Маклаков: «Этот „Спартак“ возвращается к тому „Спартаку“, который любим»

Заслуженный артист России Алексей Маклаков после матча «Спартака» против «Урала» (2:0) поделился мнением об игре «красно-белых».

Не знаю, сколько именно было ударов в створ, но давно уже «Спартак» так часто не бил по воротам соперника. Что касается реализации, то это уже отдельный тренировочный процесс. Главное, что они бьют по воротам и создают голевые моменты.

Можно ли назвать игру «Спартака» чемпионской? Я не сторонник торопиться или звонить Ванге, но этот «Спартак» возвращается к тому «Спартаку», который любим миллионами зрителей, как команда атакующая и играющая в красивый футбол, а самое главное умеющая делать пас, что и показал сегодня Саша Соболев, став героем этого матча.