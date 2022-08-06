Кечинов: «„Спартак“ был и в атаке хорош, и в обороне не дал ничего создать»

Экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов оценил игру «красно-белых» в матче против «Урала» (2:0).

Хорошая игра «Спартака». Думал, что «Урал» побольше хлопот доставит в этой игре. Потому что три поражения было, на последнем месте команда. Сегодня должен был быть переломный момент. Однако его не произошло. Особых проблем «Урал» «Спартаку» не доставил. «Спартак» был и в атаке хорош, и в обороне не дал ничего создать.

Очередная победа «Спартака» — отличный старт. Нужно в таком духе продолжать, если какие-то высокие цели и задачи стоят.