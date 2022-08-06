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Кечинов: «„Спартак“ был и в атаке хорош, и в обороне не дал ничего создать»

сегодня, 17:49
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)0 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов оценил игру «красно-белых» в матче против «Урала» (2:0).

Хорошая игра «Спартака». Думал, что «Урал» побольше хлопот доставит в этой игре. Потому что три поражения было, на последнем месте команда. Сегодня должен был быть переломный момент. Однако его не произошло. Особых проблем «Урал» «Спартаку» не доставил. «Спартак» был и в атаке хорош, и в обороне не дал ничего создать.

Очередная победа «Спартака» — отличный старт. Нужно в таком духе продолжать, если какие-то высокие цели и задачи стоят.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ drug01 (раскрыть)
сегодня в 18:41, ред.
Чемпионы в 20:00 играют...не путайте...

Или вы с Кечиновым восхищаетесь победой над теми кого Оренбург из ФНЛ 3:0 вынес ??...)))
STVA 1
STVA 1
сегодня в 18:11
Хорошо сыграли
drug01
drug01
сегодня в 18:01
Просто молодцы чемпионы!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 17:52
Согласен,всегда бы так!
Гость
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