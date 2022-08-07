"Рианчо: «Вижу „Спартак“ чемпионом»"

Бывший тренер «Спартака» оценил старт команды в сезоне РПЛ .

Я очень рад, что Спартак так хорошо начал сезон. Вижу ли я красно-белых чемпионами РПЛ ? Да, конечно! Хорошее начало — это еще не весь успех, но у них есть все шансы. Все в их руках, нужно работать над собой и улучшаться с каждым матчем.