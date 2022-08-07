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Рианчо: «Вижу „Спартак“ чемпионом»

сегодня, 12:41

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо оценил старт команды в сезоне РПЛ.

Я очень рад, что Спартак так хорошо начал сезон. Вижу ли я красно-белых чемпионами РПЛ? Да, конечно! Хорошее начало — это еще не весь успех, но у них есть все шансы. Все в их руках, нужно работать над собой и улучшаться с каждым матчем.

Видно, что вся команда жаждет этого, у них есть возможность вновь надеть золотые медали. Я думаю, что Гильермо Абаскаль способен переиграть Сергея Семака и привести команду к чемпионству в свой первый сезон в РПЛ.

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Все комментарии
Jeka1990
Jeka1990
сегодня в 13:19
Хватит с Петержелой бухать и нюхать .
shlomo
shlomo
сегодня в 13:09
Это моё самое любимое, сколько помню себя - 2, 3 победы и Спартаку уже вешают золотые медали, пророчат евро кубки. Но, как правило, проходит 5-6 игр и уже тренера надо срочно менять, всё пропало, судьи предатели, заговор за заговором. И ведь из года в год и никого и ничему эта закономерность не научила. Да.... ничего не меняется.

На самом деле Зенит, на 2 головы выше, другой класс исполнителей. То что там не всё гладко - это к Семаку. Я просто говорю про факт. Игра с Уралом - ужас. Просто ужас. Чемпионы так не играют. Реализация чудовищная, в защите проходной двор ( и всё это с сегодняшним Уралом). Нет концентрации, играют легко, буд то товарищеский матч (пока не наказали). По игрокам тоже много вопросов. Не убедительно играет Хлусевич, бей беги. Перейра матч провалил, Зобнин давно не тянет. Промес перетягивает на себя, Мозес то выручает в защите, то ходит пешком. Шамар - супер разочарование. Парень одарённый, но то что он в новом сезоне показывает - полный провал. Во всех аспектах. На Пруцева надеялся - но парень порой просто пропадает с поля.

Джикия, Селихов, Игнатов ( добавляют), Промес ( на классе) Мозес ( на классе) + нужно присмотреться к Зеньковскому и Денисову. Больше Спартак ни кто не тянет. Для чемпионства этого мало. С составом есть проблемы, и достаточно ощутимые.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 13:09
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 13:06
А я вижу чемпионом ЦСКА ! 😜
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:05
Рианчо: «Вижу „Спартак“ чемпионом».

Что только не приснится ?!!)
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 13:03
закусывать армейским надо, а то поверили в победы над уралами
МапС
МапС
сегодня в 13:01
Все просто - оптический обман зрения!
Stalker-ato
Stalker-ato ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 12:59
Я думаю же,что тут именно алкогольный делирий-Delirium tremens или белая горячка.
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
сегодня в 12:55
никаких "вижу" быть не должно, никакой расслабухи. Вся надежда на Абаскаля, пока заметно, что он свой человек, сразу поставил игру вперёд, почти нет пасов назад, объяснить нынешним айфонщикам это дорогого стоит, и надо не обращать внимания на похвалу и всё будет нормально )
СЫН ДЕДА
СЫН ДЕДА
сегодня в 12:53
На фоне приёма тяжелых психотропов и не такое можно увидеть. Хотя Левников показал, что со Спартаком и внутренней гнилью можно добыть немало побед. Но не уважения.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Stalker-ato (раскрыть)
сегодня в 12:52, ред.
В просторечии это называется Видения, а на медицинском языке Галлюцинации, а в природе Мираж
shlomo
shlomo ответ agent.Smith. (раскрыть)
сегодня в 12:50
А такого никогда и не было ( по крайней мере пока я на этом сайте)... а так что, открывайте любой другой сайт и будет Вам удача... такой информации полным полно (адреса писать нельзя). Удачи Вам!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 12:47
"Камоцци допускает, что «Спартак» может выиграть 20 матчей подряд"

"Рианчо: «Вижу „Спартак“ чемпионом»"

С Петржелой вчера пили, что ли?) Четыре матча с максимум середняками, ау))
112910415
112910415
сегодня в 12:47
Отставить пустые разговоры!
shlomo
shlomo ответ agent.Smith. (раскрыть)
сегодня в 12:47
А это скрин с телефона....
hjlzuf
hjlzuf
сегодня в 12:46
Шансы есть у всех.))
agent.Smith.
agent.Smith. ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 12:44
И вам добра. Это история матчей между собой. Истории последних матчей, как я и говорил, здесь нет.
Stalker-ato
Stalker-ato
сегодня в 12:44
Закусывать надо, а то сегодня видите Спартак чемпионом,а завтра уже послания внеземных цивилизаций увидите.
Гость
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