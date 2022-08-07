"Рианчо: «Вижу „Спартак“ чемпионом»"

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо оценил старт команды в сезоне РПЛ.
Я очень рад, что Спартак так хорошо начал сезон. Вижу ли я красно-белых чемпионами РПЛ? Да, конечно! Хорошее начало — это еще не весь успех, но у них есть все шансы. Все в их руках, нужно работать над собой и улучшаться с каждым матчем.
Видно, что вся команда жаждет этого, у них есть возможность вновь надеть золотые медали. Я думаю, что Гильермо Абаскаль способен переиграть Сергея Семака и привести команду к чемпионству в свой первый сезон в РПЛ.
На самом деле Зенит, на 2 головы выше, другой класс исполнителей. То что там не всё гладко - это к Семаку. Я просто говорю про факт. Игра с Уралом - ужас. Просто ужас. Чемпионы так не играют. Реализация чудовищная, в защите проходной двор ( и всё это с сегодняшним Уралом). Нет концентрации, играют легко, буд то товарищеский матч (пока не наказали). По игрокам тоже много вопросов. Не убедительно играет Хлусевич, бей беги. Перейра матч провалил, Зобнин давно не тянет. Промес перетягивает на себя, Мозес то выручает в защите, то ходит пешком. Шамар - супер разочарование. Парень одарённый, но то что он в новом сезоне показывает - полный провал. Во всех аспектах. На Пруцева надеялся - но парень порой просто пропадает с поля.
Джикия, Селихов, Игнатов ( добавляют), Промес ( на классе) Мозес ( на классе) + нужно присмотреться к Зеньковскому и Денисову. Больше Спартак ни кто не тянет. Для чемпионства этого мало. С составом есть проблемы, и достаточно ощутимые.
На самом деле Зенит, на 2 головы выше, другой класс исполнителей. То что там не всё гладко - это к Семаку. Я просто говорю про факт. Игра с Уралом - ужас. Просто ужас. Чемпионы так не играют. Реализация чудовищная, в защите проходной двор ( и всё это с сегодняшним Уралом). Нет концентрации, играют легко, буд то товарищеский матч (пока не наказали). По игрокам тоже много вопросов. Не убедительно играет Хлусевич, бей беги. Перейра матч провалил, Зобнин давно не тянет. Промес перетягивает на себя, Мозес то выручает в защите, то ходит пешком. Шамар - супер разочарование. Парень одарённый, но то что он в новом сезоне показывает - полный провал. Во всех аспектах. На Пруцева надеялся - но парень порой просто пропадает с поля.
Джикия, Селихов, Игнатов ( добавляют), Промес ( на классе) Мозес ( на классе) + нужно присмотреться к Зеньковскому и Денисову. Больше Спартак ни кто не тянет. Для чемпионства этого мало. С составом есть проблемы, и достаточно ощутимые.