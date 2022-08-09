Нюбель готовится к серии пенальти в ответной игре против ПСВ

Голкипер «Монако» Александер Нюбель полагает, что исход ответной игры 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против ПСВ может решиться по итогам серии пенальти.
Мы с тренерами изучим серию пенальти, хотя мы так делаем перед каждой игрой. Во время серии пенальти не обойтись без удачи, но нападающий рискует больше, чем вратарь.
Первая игра между этими командами завершилась вничью (1:1).
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