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Нюбель готовится к серии пенальти в ответной игре против ПСВ

сегодня, 09:34
ПСВЛоготип футбольный клуб ПСВ (Эйндховен)-:-Логотип футбольный клуб МонакоМонако21:30 Не начался

Голкипер «Монако» Александер Нюбель полагает, что исход ответной игры 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против ПСВ может решиться по итогам серии пенальти.

Мы с тренерами изучим серию пенальти, хотя мы так делаем перед каждой игрой. Во время серии пенальти не обойтись без удачи, но нападающий рискует больше, чем вратарь.

Первая игра между этими командами завершилась вничью (1:1).

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Все комментарии
Бонжорно
Бонжорно
сегодня в 10:26
игрок уровня ни очем
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 09:59
Лучше быть готовым ко всему. Тренируйте еще выносливость
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 09:42
Нам куда интереснее, что ещё задумал Нобель, а не Нюбель.
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yhfn7dm393jb
yhfn7dm393jb
сегодня в 09:38
Надо быть готовым
Гость
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