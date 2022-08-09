Нюбель готовится к серии пенальти в ответной игре против ПСВ

Голкипер «Монако» полагает, что исход ответной игры 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против ПСВ может решиться по итогам серии пенальти.

Мы с тренерами изучим серию пенальти, хотя мы так делаем перед каждой игрой. Во время серии пенальти не обойтись без удачи, но нападающий рискует больше, чем вратарь.