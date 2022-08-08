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Магуайр: «Мы оказывали давление на соперника и владели мячом»

сегодня, 09:16
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед1 : 2Логотип футбольный клуб Брайтон энд Хоув АльбионБрайтон энд Хоув АльбионМатч завершен

Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр прокомментировал поражение своей команды в матче против «Брайтона» в АПЛ (1:2).

Мы начали матч в хорошем настроении, у нас была неплохая предсезонная подготовка, однако 0:2 на «Олд Траффорд» к перерыву — ужасное начало. Нам не хватило качества игры. Получилось отыграть один мяч, но мы выдохлись. В дебюте встречи мы контролировали игру. Но первый гол ударил по нам. Этот гол выбил нас из колеи, это непозволительно. А 0:2 к перерыву — это ужас.

В перерыве шла речь о том, что следующий гол должны забить мы. И во втором тайме мы здорово действовали в некоторых эпизодах. Но этого оказалось недостаточно. Мы оказывали серьезное давление на соперника, владели мячом, но нам не хватило творческой составляющей. Все знали, какая стоит задача. Прошлый сезон был отвратительным. Новый тренер старается изменить игру. Однако порой мы выглядим слишком уязвимыми.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 10:46
Если только взглядом он оказывал давление на Чаек. Даже с Лалланой не смог справиться. Жалкое зрелище...
STVA 1
STVA 1 ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
сегодня в 10:46
Я хотел полностью посмотреть но опоздал. Поглядел статус после первого :при большем владении, количество ударов почти в три раза меньше вроде. О чем тут гтворить
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 10:27
Покажите Магвайеру статистику, как всю концовку матча "Брайтон" катал мяч на их поле, а то он, видимо, матч МС вечером посмотрел и по нему вещает.
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 10:08
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 09:46
Для слов капитана уж точно
STVA 1
STVA 1
сегодня в 09:18
Как это убого..
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