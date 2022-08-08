Магуайр: «Мы оказывали давление на соперника и владели мячом»

Защитник «Манчестер Юнайтед» прокомментировал поражение своей команды в матче против «Брайтона» в АПЛ (1:2).

Мы начали матч в хорошем настроении, у нас была неплохая предсезонная подготовка, однако 0:2 на «Олд Траффорд» к перерыву — ужасное начало. Нам не хватило качества игры. Получилось отыграть один мяч, но мы выдохлись. В дебюте встречи мы контролировали игру. Но первый гол ударил по нам. Этот гол выбил нас из колеи, это непозволительно. А 0:2 к перерыву — это ужас.

В перерыве шла речь о том, что следующий гол должны забить мы. И во втором тайме мы здорово действовали в некоторых эпизодах. Но этого оказалось недостаточно. Мы оказывали серьезное давление на соперника, владели мячом, но нам не хватило творческой составляющей. Все знали, какая стоит задача. Прошлый сезон был отвратительным. Новый тренер старается изменить игру. Однако порой мы выглядим слишком уязвимыми.