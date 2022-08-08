Каррера: «„Спартак“ будет бороться с „Зенитом“ за чемпионство»

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о старте нового сезона для «красно-белых».
Абаскаль делает хорошую работу, игра радует глаз — отличный атакующий футбол и заслуженное первое место. «Спартак», безусловно, будет бороться с «Зенитом» за чемпионство. Об этом можно говорить с уверенностью.
Будет теперь с Зенитом бороться.
Будет теперь с Зенитом бороться.
Всё может быть. Но я сомневаюсь что Спартак без одного из лидеров сможет побороться с Зенитом за чемпионство
Всё может быть. Но я сомневаюсь что Спартак без одного из лидеров сможет побороться с Зенитом за чемпионство