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Каррера: «„Спартак“ будет бороться с „Зенитом“ за чемпионство»

сегодня, 19:05

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о старте нового сезона для «красно-белых».

Абаскаль делает хорошую работу, игра радует глаз — отличный атакующий футбол и заслуженное первое место. «Спартак», безусловно, будет бороться с «Зенитом» за чемпионство. Об этом можно говорить с уверенностью.

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Все комментарии
Dima salev
Dima salev
сегодня в 19:43
Раз в год и палка стреляет!
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 19:33
Как и в прошлом сезоне
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 19:24
Куда нам деваться от этих прогнозистов ? Из-за границы так и сыпятся на наши головы. Вот ещё один к г-ну Петржеле подключился. Наверное, посмотрел на турнирную таблицу и, вспомнив свои былые заслуги, решил внести свою лепту. Но... мы все будем только рады прогнозу бывшего тренера "Спартака".
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 19:22
Каррере новую приставку с фифой подарили.
Будет теперь с Зенитом бороться.
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 19:19
Каррера знает что Виктор Мозес получил серьёзную травму и выбыл примерно на пол года?
Всё может быть. Но я сомневаюсь что Спартак без одного из лидеров сможет побороться с Зенитом за чемпионство
Kolenok
Kolenok
сегодня в 19:10
Спартак это Россия,зенит это Бразилия!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 19:08
Жаль только Мозес не во время травмировался. Это может помешать. А так Спартаку на пару с ЦСКА пора свергать олигархов с пьедестала.
Гость
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