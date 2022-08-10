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«Челси» возобновил интерес к Роналду

сегодня, 09:25

Нападающий Криштиану Роналду всё ещё может покинуть «Манчестер Юнайтед» до закрытия трансферного окна.

«Челси» снова возобновил интерес к подписанию португальца, поэтому может предпринять попытку оформить переход Криштиану этим летом. Причиной является тот факт, что после трансфера Тимо Вернера в «Лейпциг», у лондонского клуба остался лишь один номинальный нападающий — Армандо Бройя, которого Томас Тухель не видит игроком основного состава и ближайшего запаса.

«Манчестер Юнайтед» намерен осуществить последний трансфер этим летом — подписать Сергея Милинкович-Савича из «Лацио», поэтому готов продать Роналду, чтобы освободить зарплатный фонд и выручить часть денег для потенциального перехода сербского полузащитника.

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Все комментарии
Elliada
Elliada
сегодня в 09:43
Похоже Челси соскучился по ЛЕ. А вообще слабо верю в этот трансфер. Тухель уже говорил, что ему не нужен балласт. Боится за свое место. Куда бы не пришел балласт, тренера увольняют.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 09:38
Попытка не пытка
Кар Карыч 1
Кар Карыч 1
сегодня в 09:36
А потом "пенсионеры" отправят Криша на заслуженную пенсию.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 09:32
Главное чтобы денег хватило ...
ygeqqwwfty92
ygeqqwwfty92
сегодня в 09:26
Это очень забавно
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