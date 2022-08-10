«Челси» возобновил интерес к Роналду

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сегодня, 09:25

Нападающий всё ещё может покинуть «Манчестер Юнайтед» до закрытия трансферного окна.

«Челси» снова возобновил интерес к подписанию португальца, поэтому может предпринять попытку оформить переход Криштиану этим летом. Причиной является тот факт, что после трансфера Тимо Вернера в «Лейпциг», у лондонского клуба остался лишь один номинальный нападающий — Армандо Бройя, которого Томас Тухель не видит игроком основного состава и ближайшего запаса.

«Манчестер Юнайтед» намерен осуществить последний трансфер этим летом — подписать из «Лацио», поэтому готов продать Роналду, чтобы освободить зарплатный фонд и выручить часть денег для потенциального перехода сербского полузащитника.