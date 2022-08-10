Пономарёв: «Головину лучше перейти в более солидный клуб, чем „Монако“»

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв считает, что полузащитнику нужно покинуть «Монако».

«Монако» сейчас не самая сильная команда, но иногда там собираются хорошие игроки, поэтому есть что почерпнуть от них. Если Головин полностью созрел в Европе, то пусть лучше там и остается.