Сенатор от Крыма: «РФС должен принять крымские клубы в свой состав»

Сенатор от Республики Крым, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди считает, что РФС должен принять крымские команды в свой состав.

Я твердо уверена, что спорт должен быть вне политики. Мы, крымчане, любим футбол, у нас уникальные климатические условия, которые позволяют заниматься спортом, и футболом в частности, круглый год. Футбол — традиционно любимый вид [спорта] для крымчан, и после воссоединения с Россией люди здесь ожидали, что команды будут включены в РФС .

Но идет уже девятый год, а мы вне единой футбольной семьи. Мы терпели и понимали, что включение наших клубов может болезненно отразиться на РФС , но теперь, после 24 февраля, стало очевидно, что ориентироваться на европейское сообщество не стоит. Сегодня крымские футбольные команды должны быть включены в РФС , присутствовать в РПЛ , Первой и Второй лигах. Мы уже не можем равняться на ФИФА и УЕФА , которые выдали российскому футболу «черную метку». Они нас нигде не видят, ни в каких своих соревнованиях.