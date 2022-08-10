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Сенатор от Крыма: «РФС должен принять крымские клубы в свой состав»

сегодня, 12:54

Сенатор от Республики Крым, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди считает, что РФС должен принять крымские команды в свой состав.

Я твердо уверена, что спорт должен быть вне политики. Мы, крымчане, любим футбол, у нас уникальные климатические условия, которые позволяют заниматься спортом, и футболом в частности, круглый год. Футбол — традиционно любимый вид [спорта] для крымчан, и после воссоединения с Россией люди здесь ожидали, что команды будут включены в РФС.

Но идет уже девятый год, а мы вне единой футбольной семьи. Мы терпели и понимали, что включение наших клубов может болезненно отразиться на РФС, но теперь, после 24 февраля, стало очевидно, что ориентироваться на европейское сообщество не стоит. Сегодня крымские футбольные команды должны быть включены в РФС, присутствовать в РПЛ, Первой и Второй лигах. Мы уже не можем равняться на ФИФА и УЕФА, которые выдали российскому футболу «черную метку». Они нас нигде не видят, ни в каких своих соревнованиях.

Считаю, что РФС должен включить крымские клубы. Крым неотделим от России, и это прописано в конституции. Основной закон государства надо соблюдать. Более того, как юрист скажу, что в конституции прописано верховенство национального права над зарубежным законодательством, а статус Крыма закреплен во всех документах.

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Источник: tass.ru
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