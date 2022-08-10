Б. Игнатьев: «Юран организовывал договорной матч? Не могу представить»

Экс-наставник сборной России отреагировал на слухи, что главный тренер «Химок» в конце сезона-2021/2022 предлагал «Ростову» провести договорной матч.

Криминальная история. Если кто-то об этом знает и озвучивает, то надо бить в колокола и возвращать всё на круги своя, чтобы справедливость восторжествовала. Я не верю! Бред! Не могу представить, как на сегодняшнем уровне такое можно осуществить.