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Б. Игнатьев: «Юран организовывал договорной матч? Не могу представить»

сегодня, 14:40

Экс-наставник сборной России Борис Игнатьев отреагировал на слухи, что главный тренер «Химок» Сергей Юран в конце сезона-2021/2022 предлагал «Ростову» провести договорной матч.

Криминальная история. Если кто-то об этом знает и озвучивает, то надо бить в колокола и возвращать всё на круги своя, чтобы справедливость восторжествовала. Я не верю! Бред! Не могу представить, как на сегодняшнем уровне такое можно осуществить.

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Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 15:07, ред.
Для начала надо понимать как происходят и кто с кем договаривается, а потом делать выводы.

Предположим, что Юран сам хотел организовать договорной матч. И с кем он мог договориться?

Да, теоретически он мог подойти к Карпину, к знакомым игрокам, или даже к знакомым из руководства Ростова, но тут возникает вопрос - а что он мог предложить?

Тут утверждается, что Юран якобы обещал 6 очков в следующем сезоне и вот тут начинается самое интересное, что разбивает все теории.

Карпин и игроки могут на следующий не быть в Ростове, и какой им от этого резон?

Руководству Ростова Юран тоже не мог дать гарантии, так как Юрана тоже могло не быть в Химках на следующий сезон, и кто тогда будет "отдавать" 6 очков?

Могут правда сказать, что Юран мог разговаривать от имени руководства Химок, но вряд ли с ним стали вообще разговаривать, так как с него как с тренера, который может будь уволен в каждый момент, как с гуся вода.

Лучший выход - всех на полиграф, и распространителей слухов не обделить вниманием уголовного кодекса.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 14:59
Пошла пиаркомпания
Ironigor
Ironigor
сегодня в 14:42
Доброжелатели Юрана в действие.
Гость
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