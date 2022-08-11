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Переход Рабьо в «Манчестер Юнайтед» может не состояться

сегодня, 22:52

Переход полузащитника «Ювентуса» Адриена Рабьо в «Манчестер Юнайтед» может не состояться.

Причина заключается в завышенных требованиях стороны футболиста по зарплате. Мать игрока Вероника Рабью, представляющая интересы сына, надеется, что оклад игрока в новом клубе составит 7 миллионов евро, столько он получает в «Ювентусе». «Дьяволов» это условие не устраивает, однако клубы смогли договориться об условиях перехода за 17,7 млн евро.

Ранее стало известно, что к футболисту есть интерес со стороны клуба Лиги 1.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 23:27
Ничего не представляющий из себя игрок умудряется переходить в большие именитые клубы....мамка хорошо продвигает своего сына.... ни в ПСЖ, ни в Ювентусе ничем особо не запомнился ( может болельщики Юве исправят)....
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 23:08
Это дно ещё и условия ставит.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 23:00
Ну опять эти родственники с завышенными требованиями для себя и своего чада.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 22:55
Этот не пропадёт даже если не срастётся!
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