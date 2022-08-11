Переход Рабьо в «Манчестер Юнайтед» может не состояться

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сегодня, 22:52

Переход полузащитника «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» может не состояться.

Причина заключается в завышенных требованиях стороны футболиста по зарплате. Мать игрока Вероника Рабью, представляющая интересы сына, надеется, что оклад игрока в новом клубе составит 7 миллионов евро, столько он получает в «Ювентусе». «Дьяволов» это условие не устраивает, однако клубы смогли договориться об условиях перехода за 17,7 млн евро.

Ранее стало известно, что к футболисту есть интерес со стороны клуба Лиги 1.