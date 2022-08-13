Дубль Неймара помог ПСЖ разгромить «Монпелье»

1660423925

вчера, 23:52

ПСЖ обыграл «Монпелье» (5:2) в матче 2-го тура Лиги 1.

На 23-й минуте нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе не реализовал пенальти. На 39-й минуте защитник «Монпелье» Фалайе Сако отправил мяч в свои ворота. На 43-й минуте Неймар удвоил преимущество парижан.