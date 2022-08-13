Дубль Неймара помог ПСЖ разгромить «Монпелье»

ПСЖ обыграл «Монпелье» (5:2) в матче 2-го тура Лиги 1.
На 23-й минуте нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе не реализовал пенальти. На 39-й минуте защитник «Монпелье» Фалайе Сако отправил мяч в свои ворота. На 43-й минуте Неймар удвоил преимущество парижан.
На 51-й минуте Неймар оформил дубль, а на 58-й минуте нападающий «Монпелье» Вахби Хазри сумел отыграть один мяч. На 69-й минуте Килиан Мбаппе поразил ворота «Монпелье». На 88-й минуте пятый гол ПСЖ забил Ренату Санчеш. Точку в матче поставил гол защитника «Монпелье» Энцо Чато в дополнительное ко второму тайму время.