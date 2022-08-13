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«Динамо» и «Краснодар» сыграли вничью

сегодня, 22:00
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)0 : 0Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

«Динамо» сыграло вничью с «Краснодаром» (0:0) в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги.

За 90 минут команды не сумели отметиться забитыми голами.

«Динамо» идёт на 5-м месте (9 очков), «Краснодар» занимает 6-е место (8 очков).

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 23:17
Ну вот, как раз чернорабочими, всё Динамо было при шварце. А понятие- левый, правый, центральный- давно изжило себя. Но, это для тех, конечно, кто помнит настоящее Динамо, в котором, в зависимости от ситуации- Минаев, Якубик или Петрушин менялись местами на поле и делали это блистательно!!! Кстати, надо спросить у шварца, как ему удалось Захаряна довести до такого состояния....
Dinamo
Dinamo ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 23:16, ред.
Во-первых, я говорил про первый матч с Краснодаром в Москве, когда забил Груль, второй был весной.
Во-вторых, Рубин перед матчем с нами обыграл ЦСКА и Сочи на чужом поле, шёл на хорошем месте, а повалился он уже по весне.
Dinamo
Dinamo ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 23:13
Нет, нет, нет. Мы говорили именно об осени. Между прочим, я про вторую часть сезона здесь писал, что игра растворилась вновь по весне, второй год подряд.
А на фкдине и вовсе жёстко критиковал работу ТШ в межсезонье.
Однако, я уверен, что останься Воронин, всё могло быть по-другому...
Capral
Capral ответ Dinamo (раскрыть)
сегодня в 23:11
То, что вы разнесли плазму, говорит только о том, что вы- человек небедный. Жаль плазму, наверное дорогая была....
баск
баск ответ Трезвый повар (раскрыть)
сегодня в 23:09
Ну, Йоканович, видимо, начал строительство своей команды от печки,
т.е. от обороны, а это означает, что атакующий потенциал в полной мере
всё равно не был бы задействован.
Что касается Грулёва, то вы правы, его родная позиция левый вингер,
и справа он чувствует себя неуверенно.

Славиша, конечно, разберётся с этим, он ведь человек новый и, вероятно,
ещё не набрал достаточно фактуры о своём хозяйстве..

Но вообще, довольно заметно, что некоторые недовольны подходом
Йокановича- Фомин, Захарян, тот же Грулёв.
Все эти люди любят прежде всего строить атаки, а быть в основном
чернорабочими им, похоже, совсем не нравится
Capral
Capral ответ Dinamo (раскрыть)
сегодня в 23:07
16 тур, Рубин был еще нормальным??? Всё, любезный, доброй вам ночи. Встретимся, как обычно- на баррикадах.
Capral
Capral ответ Dinamo (раскрыть)
сегодня в 23:01
Как как, победа над Краснодаром при плохой игре? И вам не стыдно такое писать? А может правильнее было бы написать- футбольное УБИЙСТВО в Краснодаре???
Dinamo
Dinamo ответ Трезвый повар (раскрыть)
сегодня в 22:59
Это просто моя личная литературная вольность, никакого пренебрежительного отношения, не обижайтесь ;)
Более того мне симпатичен Ваш Ростов, особенно при Карпине.
Capral
Capral
сегодня в 22:58
Вспоминать игры с первых туров, вообще нет смысла. Победы над мертвыми Ростовом и Уралом, вы считаете достижением??? Три удаления и два пенальти с Уфой, вам тоже нравится? Давайте лучше вспомним две весны вашего кумира и итог двух чемпионатов. Я думаю, так будет справедливо. После очередного ПОЗОРА физрука в финале кубка, даже ваш духовный наставник Павел, и тот, вынужден был признать, что с физручиной Динамо не попути. Да, я хотел видеть в Динамо Осинькина или Федотова. Но, я предупреждал, что пока Бувач в Динамо, добротных тренеров у нас не будет, он не любит независимых, самостоятельных тренеров, они ему не подходят!!!
Трезвый повар
Трезвый повар ответ Dinamo (раскрыть)
сегодня в 22:56
Вы пренебрежительно пишите во множественном числе
"Было бы здорово, если бы это приносило 3 очка с Краснодарами, Ростовами и Факелами, но увы..."
Что напишите про матч 1 тура этого сезона Динамо - Ростов? Тоже обобщите во множественном числе?
Трезвый повар
Трезвый повар ответ баск (раскрыть)
сегодня в 22:52
Судя по отзывам об игре, может быть тренеру надо было сразу ставить в основу Макарова, а Грулёв на замену?
Насколько я помню Макаров более заточен атаковать с фланга. И его скорость и дриблинг более эффективны в матчах с такими атакующими командами как Краснодар
Capral
Capral
сегодня в 22:50
В Динамо идет перестройка. ГТ строит свою игру, он отходит от маразматического губительного прессинга и энергозатратной бестолковой беготни. Могу понять тех, кто с нетерпением ждут провала ГТ. Даже комментаторы сегодня отметили, что прессинговать надо с умом. Что получится у Йокановича, посмотрим. А пока, любвиобильные шварца, дайте человеку поработать. Я понимаю, что вы соскучились за 1:5 и 2:5, но этого, Йоканович вам и не обещал. Мне показалось, что сегодня, Динамо наигрывало модель игры со Спартаком, поскольку, играть нынешнему Динамо в открытый футбол со Спартаком- смерти подобно. Но, это моё мнение.
Dinamo
Dinamo ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 22:50
Смотрите прям разберёмся по каждому матчу:
1 тур - победа над крепким Ростовом. Уверенная, вообще без вопросов.
2 тур - валидольная победа над Уфой. Не разорвали, но 3 очка заслужили. В общем-то, когда надо было, включились и забили. (Не стояли в концовке на своей половине поля).
3 тур - красивая победа над ЦСКА, когда во втором тайме мы просто смяли армейцев.
4 тур - поражение от Терека, при неплохой игре во втором тайме. Первый тайм - полный провал.
5 тур - уверенная победа над Уралом, в которой по игре могли десяток забивать откровенно говоря.
6 тур - ничья с Локо, однако это, наверно, была одна из лучших игр той осени, если не лучшая.
7 тур - поражение от НН, базару ноль - полный провал.
8 тур - победа над Сочи при плохой игре.
9 тур - красивейшая победа над Рубином.
10 тур - поражение от КС при полном отсутствии игры, но при этом неназначенный пенальти в ворота самарцев подарил им 3 очка. Будь судья объективен - всё могло быть по-другому.
11 тур - супер игра со Спартаком, полный контроль над ситауцией и лишь (матерное слово) Карасёв не видит удара по лицу ногой Евгеньеву и мы получаем упущенную победу.
12 тур - разнос Химок.
13 тур - разнос Динамо :(
14 тур - ПОБЕДА над Краснодаром при плохой игре.
15 тур - разнос туляков.
16 тур - супер победа над Рубином (тогда ещё нормальным Рубином).
17 тур - неуверенная победа над Уфой.
18 тур - равная игра с будущим чемпионом, в концовке могли и выиграть.

Но самое важное, что это можно было смотреть, а сейчас (пока) одно уныние. Это скучно и неинтересно. Было бы здорово, если бы это приносило 3 очка с Краснодарами, Ростовами и Факелами, но увы...

ПС: кстати, в матче со Спартаком я разнёс плазму после второго пропущенного :) Не представляю, чтобы такой накал эмоций у меня был бы при нынешней игре.
виктор бочарников
виктор бочарников ответ TheBoLt (раскрыть)
сегодня в 22:41
Когда в статистике один удар в створ ворот,трудно расчитывать на положительный результат,понятно,что у Сторожука весьма ограничены ресурсы,единственное что может расчитывать команда это на рост молодых игроков и полную самоотдачу.
Capral
Capral
сегодня в 22:38
Люди вероятно считают, что чем больше они пишут, тем больше они понимают в футболе. Ну, как они понимают, мы, два года наблюдали.
Capral
Capral ответ Dinamo (раскрыть)
сегодня в 22:30
А давайте разберемся, с кем собственно рвали весной??? Итак, рвали: с Химками, Тулой, Уфой и Рубином. Химкам удалось остаться в ПЛ, ну ,а остальные, где сейчас??? Вот с этими рвали??? А весной, рвали уже нас, и по полной!!! Не хотите вспомнить об этом?
Dinamo
Dinamo ответ баск (раскрыть)
сегодня в 22:30
Ну, Лес забрал мяч у хромающего Волкова...
Это, конечно, каждый интерпретирует по-своему, но по мне - лучше поступить благородно в такой ситуации.
баск
баск ответ Dinamo (раскрыть)
сегодня в 22:28
Почему подло- в смысле так фигово играть и выиграть?))
Dinamo
Dinamo ответ Птица Феникс (раскрыть)
сегодня в 22:27
Правильно сделала, а то сгорела бы со стыда.
Capral
Capral ответ alexamit (раскрыть)
сегодня в 22:26, ред.
Вернулось? А Динамо разве уходило от тухлой игры? Впрочем, я понимаю- лучше получать позорнейшие разгромы, но со шварцем. Я тоже не в восторге от такой игры, но в одном я уверен, за полтора месяца, невозможно довести команду до такого состояния. Физручину, два года терпели, прощали ему всё, а тут, человек, фактически только приступил к работе, как тут же полетели критические стрелы. Ну, это как раз то, о чем я и предупреждал: засели в кустах и ждут осечки Йокановича....
Dinamo
Dinamo ответ баск (раскрыть)
сегодня в 22:25
Кстати, если бы Скопа забил бы в том моменте, то это было бы весьма подло с нашей стороны...
Dinamo
Dinamo
сегодня в 22:22
Потеря Шиманьски, конечно, невосполнимая, но не может из-за одного человека пропасть вся игра в центре поля. Да, возможно, команда не чувствует надёжность защиты.
Но удивительно видеть, как те же самые футболисты, что рвали и метали прошлой осенью, носились весь матч от своей штрафной до чужой, могут так вяло действовать в этом сезоне. Груль просто мертвее мёртвого, весь центр поля играет будто с гирями на ногах, Заха просто ни о чём, только бегает и дерзит всем подряд. Но больше всего разочоравыет Лес... Если раньше для него обыграть соперника было, что в носу поковырять, то сейчас ни одного удачного действия за проведённое время, только запоротые перспективные атаки.
Ну, Смол что-то пытается на опыте, но ощущение, что ему неинтересно. Да и Тюку жаль...
В общем, если бы это была середина сезона, то выглядело бы всё так, будто команда сливает тренера.
Из хорошего, наверно, игра Фернандеса, розыгрыш второго тайме с центра поля и пас Захи на Макара. Маловато, да.
Но что самое ужасное (для меня лично) - команда в концовке матча СТОИТ и ждёт финального свистка, чтобы набрать одно очко с обескровленным Краснодаром у себя дома при двадцати тысячах болельщиков.

Смотреть это унылое зрелище просто не хочется, но сердце требует...
Птица Феникс
Птица Феникс
сегодня в 22:19
Матч не смотрела
баск
баск
сегодня в 22:18
Начну со Славика..
Играя поначалу справа, Грулёв сегодня снова был мёртв.
Причем в этот раз он, видимо, получил задачу больше помогать Паршу
при обороне, но занимался этим "на отзынь", лишь обозначая своё присутствие.

Можно было ожидать, что Грулёв с Захаряном будут меняться флангами, и они
через полчаса ими поменялись, но активность в атаке у нас оставалась низкой, т.к. мяч зачастую не держался даже после его отбора.

Как следствие, оба фланга в атаке не работали, остроту изредка создавал
только Федя и пару раз был довольно близок к голу, но оказывался неточен.

Можно было ждать коррективов после перерыва, и Йоканович их внёс- Грулёв был снят с игры с заменой на Макарова.
Кроме того, команда прибавила в активности и несколько выровняла игру.

Впрочем, это мало что дало, игра Динамо в середине поля и впереди оставалась бедной, да и гости сохраняли за собой первый номер.
Подводил краснодарских последний пас, из-за чего конвертировать игровой перевес в голы им не удавалось.

Ну а у нас за весь второй тайм сверкнул однажды впереди только Скопа, соорудивший отличный момент себе сам, накрутив двух защей, и если бы
не Сафонов..
Этим и ограничилось созданное нами за вторые 45'. В целом весьма невыразительный и слабый матч в исполнении Динамо.

Более-менее порадовало только одно- снова не пропустили, а учитывая рыхлость нашей обороны, три матча из пяти отыграть на ноль- это довольно оптимистично..)
alexamit
alexamit
сегодня в 22:16
Ну думаю началось!И точно-Динамо вернулось к своей тухлой игре.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 22:14
Вязкая унылая возня.
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 22:09
Матч не смотрел и не жалею об этом
Capral
Capral
сегодня в 22:07
То, что отошли от бестолковой беготни и тупорылого прессинга- радует. Но надо, хотябы видимость игры создавать. И этого нет.
протон
протон
сегодня в 22:05
Крепкие 2 орешки
Capral
Capral
сегодня в 22:05
Ужасающая игра. Ни ума, ни фантазии, ни системы, вообще ничего. Посмотрим, что будет дальше. Сегодня- просто катастрофа.
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