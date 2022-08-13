«Динамо» и «Краснодар» сыграли вничью

«Динамо» сыграло вничью с «Краснодаром» (0:0) в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги.
За 90 минут команды не сумели отметиться забитыми голами.
«Динамо» идёт на 5-м месте (9 очков), «Краснодар» занимает 6-е место (8 очков).
«Динамо» сыграло вничью с «Краснодаром» (0:0) в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги.
За 90 минут команды не сумели отметиться забитыми голами.
«Динамо» идёт на 5-м месте (9 очков), «Краснодар» занимает 6-е место (8 очков).
Играя поначалу справа, Грулёв сегодня снова был мёртв.
Причем в этот раз он, видимо, получил задачу больше помогать Паршу
при обороне, но занимался этим "на отзынь", лишь обозначая своё присутствие.
Можно было ожидать, что Грулёв с Захаряном будут меняться флангами, и они
через полчаса ими поменялись, но активность в атаке у нас оставалась низкой, т.к. мяч зачастую не держался даже после его отбора.
Как следствие, оба фланга в атаке не работали, остроту изредка создавал
только Федя и пару раз был довольно близок к голу, но оказывался неточен.
Можно было ждать коррективов после перерыва, и Йоканович их внёс- Грулёв был снят с игры с заменой на Макарова.
Кроме того, команда прибавила в активности и несколько выровняла игру.
Впрочем, это мало что дало, игра Динамо в середине поля и впереди оставалась бедной, да и гости сохраняли за собой первый номер.
Подводил краснодарских последний пас, из-за чего конвертировать игровой перевес в голы им не удавалось.
Ну а у нас за весь второй тайм сверкнул однажды впереди только Скопа, соорудивший отличный момент себе сам, накрутив двух защей, и если бы
не Сафонов..
Этим и ограничилось созданное нами за вторые 45'. В целом весьма невыразительный и слабый матч в исполнении Динамо.
Более-менее порадовало только одно- снова не пропустили, а учитывая рыхлость нашей обороны, три матча из пяти отыграть на ноль- это довольно оптимистично..)
Играя поначалу справа, Грулёв сегодня снова был мёртв.
Причем в этот раз он, видимо, получил задачу больше помогать Паршу
при обороне, но занимался этим "на отзынь", лишь обозначая своё присутствие.
Можно было ожидать, что Грулёв с Захаряном будут меняться флангами, и они
через полчаса ими поменялись, но активность в атаке у нас оставалась низкой, т.к. мяч зачастую не держался даже после его отбора.
Как следствие, оба фланга в атаке не работали, остроту изредка создавал
только Федя и пару раз был довольно близок к голу, но оказывался неточен.
Можно было ждать коррективов после перерыва, и Йоканович их внёс- Грулёв был снят с игры с заменой на Макарова.
Кроме того, команда прибавила в активности и несколько выровняла игру.
Впрочем, это мало что дало, игра Динамо в середине поля и впереди оставалась бедной, да и гости сохраняли за собой первый номер.
Подводил краснодарских последний пас, из-за чего конвертировать игровой перевес в голы им не удавалось.
Ну а у нас за весь второй тайм сверкнул однажды впереди только Скопа, соорудивший отличный момент себе сам, накрутив двух защей, и если бы
не Сафонов..
Этим и ограничилось созданное нами за вторые 45'. В целом весьма невыразительный и слабый матч в исполнении Динамо.
Более-менее порадовало только одно- снова не пропустили, а учитывая рыхлость нашей обороны, три матча из пяти отыграть на ноль- это довольно оптимистично..)
Но удивительно видеть, как те же самые футболисты, что рвали и метали прошлой осенью, носились весь матч от своей штрафной до чужой, могут так вяло действовать в этом сезоне. Груль просто мертвее мёртвого, весь центр поля играет будто с гирями на ногах, Заха просто ни о чём, только бегает и дерзит всем подряд. Но больше всего разочоравыет Лес... Если раньше для него обыграть соперника было, что в носу поковырять, то сейчас ни одного удачного действия за проведённое время, только запоротые перспективные атаки.
Ну, Смол что-то пытается на опыте, но ощущение, что ему неинтересно. Да и Тюку жаль...
В общем, если бы это была середина сезона, то выглядело бы всё так, будто команда сливает тренера.
Из хорошего, наверно, игра Фернандеса, розыгрыш второго тайме с центра поля и пас Захи на Макара. Маловато, да.
Но что самое ужасное (для меня лично) - команда в концовке матча СТОИТ и ждёт финального свистка, чтобы набрать одно очко с обескровленным Краснодаром у себя дома при двадцати тысячах болельщиков.
Смотреть это унылое зрелище просто не хочется, но сердце требует...
Но удивительно видеть, как те же самые футболисты, что рвали и метали прошлой осенью, носились весь матч от своей штрафной до чужой, могут так вяло действовать в этом сезоне. Груль просто мертвее мёртвого, весь центр поля играет будто с гирями на ногах, Заха просто ни о чём, только бегает и дерзит всем подряд. Но больше всего разочоравыет Лес... Если раньше для него обыграть соперника было, что в носу поковырять, то сейчас ни одного удачного действия за проведённое время, только запоротые перспективные атаки.
Ну, Смол что-то пытается на опыте, но ощущение, что ему неинтересно. Да и Тюку жаль...
В общем, если бы это была середина сезона, то выглядело бы всё так, будто команда сливает тренера.
Из хорошего, наверно, игра Фернандеса, розыгрыш второго тайме с центра поля и пас Захи на Макара. Маловато, да.
Но что самое ужасное (для меня лично) - команда в концовке матча СТОИТ и ждёт финального свистка, чтобы набрать одно очко с обескровленным Краснодаром у себя дома при двадцати тысячах болельщиков.
Смотреть это унылое зрелище просто не хочется, но сердце требует...