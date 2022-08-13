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«Интер» на последних минутах вырвал победу у «Лечче»

вчера, 23:44
ЛеччеЛоготип футбольный клуб Лечче1 : 2Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

«Интер» в гостях обыграл «Лечче» (2:1) в матче 1-го тура Серии А.

На 2-й минуте счёт открыл нападающий «Интера» Ромелу Лукаку, забив свой первый гол после возвращения в миланский клуб.

Однако на 48-й минуте нападающий «Лечче» Ассан Чеесау сравнял счёт. В дополнительное ко второму тайму время защитник «Интера» Дензел Думфрис поразил ворота «Лечче», чем принёс победу своей команде.

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Все комментарии
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
сегодня в 00:10
Не лёгкий матч.
Но главное что взяли три очка.
Интеристов с первой победой в сезоне!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:49
Могли потерять очки!
Гость
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