«Интер» на последних минутах вырвал победу у «Лечче»

«Интер» в гостях обыграл «Лечче» (2:1) в матче 1-го тура Серии А.
На 2-й минуте счёт открыл нападающий «Интера» Ромелу Лукаку, забив свой первый гол после возвращения в миланский клуб.
Однако на 48-й минуте нападающий «Лечче» Ассан Чеесау сравнял счёт. В дополнительное ко второму тайму время защитник «Интера» Дензел Думфрис поразил ворота «Лечче», чем принёс победу своей команде.
Но главное что взяли три очка.
Интеристов с первой победой в сезоне!
Но главное что взяли три очка.
Интеристов с первой победой в сезоне!