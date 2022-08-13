Гол Алексея Миранчука помог «Торино» обыграть «Монцу»

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вчера, 23:41

«Торино» в гостях обыграло «Монцу» (2:1) в матче 1-го тура Серии А.

На 43-й минуте счёт открыл полузащитник «Торино» Алексей Миранчук, забив в своём дебютном матче в составе туринского клуба, а на 66-й минуте Антонио Санабрия удвоил преимущество свой команды. В дополнительное ко второму тайму время нападающий «Монцы» Дани Мота сумел отыграть один гол.