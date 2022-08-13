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Гол Алексея Миранчука помог «Торино» обыграть «Монцу»

вчера, 23:41
МонцаЛоготип футбольный клуб Монца1 : 2Логотип футбольный клуб Торино (Турин)ТориноМатч завершен

«Торино» в гостях обыграло «Монцу» (2:1) в матче 1-го тура Серии А.

На 43-й минуте счёт открыл полузащитник «Торино» Алексей Миранчук, забив в своём дебютном матче в составе туринского клуба, а на 66-й минуте Антонио Санабрия удвоил преимущество свой команды. В дополнительное ко второму тайму время нападающий «Монцы» Дани Мота сумел отыграть один гол.

В игре с «Монцой» в составе «Торино» дебютировал и бывший полузащитник ЦСКА Никола Влашич, заменив Алексея Миранчука после перерыва. Россиянин получил травму.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 00:17
Молодец, первый матч и срезу гол
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 00:12
Теперь можно и на лавку !
Gahi
Gahi
вчера в 23:43, ред.
В этом матче между командами "Монца" и "Торино" было важным выход в стартовом составе "Торино" Алексея Миранчука. Который достойно отыграл первый тайм и смог отличиться забив изящный гол в ворота хозяев поля. К сожалению во втором тайме тренер гостей Иван Юрич заменил Миранчука на Влашича но ему так и не получилось отличиться за предоставленное время. Будем надеяться что такое начало игры за команду "Торино" вселит уверенность и стабильность в игре Миранчука которое позволит ему выходить в стартовом составе своей новой команды. Удачи
Гость
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