Сарри: «Отрадно, что Моуриньо в меня верит»

Главный тренер «Лацио» ответил на слова наставника «Ромы» . Ранее португалец заявил, что «орлы» в текущее межсезонье потратили 40 миллионов евро на новичков, что делает их претендентами на чемпионство.

Мы не потратили 39 миллионов евро. Мы сделали серьезные инвестиции. «Рома» же в это лето тратила. Причем много. Я благодарен Моуриньо, отрадно, что он в меня верит. Надеюсь, у меня получится подтвердить его слова по итогам сезона. Поэтому я считаю, что 2-е место по итогам сезона станет для «Ромы» разочарованием.