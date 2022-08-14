Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Италия. Серия А 2022/2023

Сарри: «Отрадно, что Моуриньо в меня верит»

сегодня, 14:31

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри ответил на слова наставника «Ромы» Жозе Моуриньо. Ранее португалец заявил, что «орлы» в текущее межсезонье потратили 40 миллионов евро на новичков, что делает их претендентами на чемпионство.

Мы не потратили 39 миллионов евро. Мы сделали серьезные инвестиции. «Рома» же в это лето тратила. Причем много. Я благодарен Моуриньо, отрадно, что он в меня верит. Надеюсь, у меня получится подтвердить его слова по итогам сезона. Поэтому я считаю, что 2-е место по итогам сезона станет для «Ромы» разочарованием.

Все новости
Виллиан рассказал, что покинул «Коринтианс» из-за угроз в адрес своей семьи
Сегодня, 00:33
Предложение Карпину, дело Матюнина и мажоры в основе. Увольнение Юрана – скандал лета
10 августаВадим Багров в блоге Дно пробитоКомментарии10
В «Химках» опровергли слухи, связывающие уход Юрана с Садыговым
09 августа
Варела рассказал, почему он со скандалом покинул «Динамо»
08 августа
Тен Хаг недоволен уходом Роналду со стадиона до конца матча
03 августа
«Печальное зрелище». Смородская назвала тех, кто развалил «Локомотив»
31 июляВадим Багров в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии7
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 14:37
Посмотрим на таблицу зимой
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 