Виллиан рассказал, что покинул «Коринтианс» из-за угроз в адрес своей семьи

Нападающий рассказал, почему принял решение покинуть «Коринтианс».

Причины моего ухода из «Коринтианса» связаны с угрозами, которым я подвергался, а особенно с теми угрозами, которым подвергалась моя семья. Эти угрозы никогда не прекращались. Всякий раз, когда «Коринтианс» проигрывал и когда я играл плохо, моей семье поступали угрозы и оскорбления в социальных сетях. Сначала моей жене и моим дочерям, а через некоторое время также моему отцу и моей сестре.