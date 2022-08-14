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Виллиан рассказал, что покинул «Коринтианс» из-за угроз в адрес своей семьи

сегодня, 00:33

Нападающий Виллиан рассказал, почему принял решение покинуть «Коринтианс».

Причины моего ухода из «Коринтианса» связаны с угрозами, которым я подвергался, а особенно с теми угрозами, которым подвергалась моя семья. Эти угрозы никогда не прекращались. Всякий раз, когда «Коринтианс» проигрывал и когда я играл плохо, моей семье поступали угрозы и оскорбления в социальных сетях. Сначала моей жене и моим дочерям, а через некоторое время также моему отцу и моей сестре.

12 августа «Коринтианс» официально объявил об уходе Виллиана.

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Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 00:38
Это, конечно, неприятно, но Виллиану тоже зарабатывать на имени тупо не стоило бы, в "Арсенале" он сам абсолютно плевал на фанов, не можешь играть, так закончи
Гость
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