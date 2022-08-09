В «Химках» опровергли слухи, связывающие уход Юрана с Садыговым

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков опроверг слухи, согласно которым главного тренера команды уволили из-за того, что тот отказался выпускать на поле Илью Садыгова, сына главного инвестора клуба.

Связано ли с тем, что Юран не выпустил на поле в матче с «Ростовом» Садыгова? Никак не связано. У нас на поле выходят те, кто готов. Тренер принял структуру. Илья выходил в том чемпионате, в этом тоже, поэтому никак не связано. К сожалению, такие слухи ходят.