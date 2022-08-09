В «Химках» опровергли слухи, связывающие уход Юрана с Садыговым

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков опроверг слухи, согласно которым главного тренера команды Сергея Юрана уволили из-за того, что тот отказался выпускать на поле Илью Садыгова, сына главного инвестора клуба.
Связано ли с тем, что Юран не выпустил на поле в матче с «Ростовом» Садыгова? Никак не связано. У нас на поле выходят те, кто готов. Тренер принял структуру. Илья выходил в том чемпионате, в этом тоже, поэтому никак не связано. К сожалению, такие слухи ходят.
Юрану - полная моральная поддержка от всех адекватных болельщиков и пожелание, - найти, наконец, клуб с вменяемым руководством. А жителям Химок - сочувствие по поводу невменяемости руководства клуба и предстоящего вылета из РПЛ. Хоть как-то успокаивает мысль, что многие химчане, по идее, болеют за какие-либо московские команды и сильно не пострадают от сворачивания большого футбола в городе.
Юрану - полная моральная поддержка от всех адекватных болельщиков и пожелание, - найти, наконец, клуб с вменяемым руководством. А жителям Химок - сочувствие по поводу невменяемости руководства клуба и предстоящего вылета из РПЛ. Хоть как-то успокаивает мысль, что многие химчане, по идее, болеют за какие-либо московские команды и сильно не пострадают от сворачивания большого футбола в городе.
«У нас исторически была договоренность с Сергеем Николаевичем на краткосрочное сотрудничество. Честно сказать, это было взаимное решение, идем дальше.
Это тяжелое решение, оно было принято еще по окончании прошлого сезона. Жизнь есть жизнь, мы расстались без обид, какие могут быть обиды?
Сергей Николаевич добросовестно отработал, все финансовые гарантии перед ним будут соблюдены, никаких проблем с этим нет.
Придет ли Юран в «Химки» в четвертый раз? Пути господни неисповедимы. Я очень ему благодарен. Два раза его приглашал. Два раза он очень добросовестно отрабатывал и добавился результата», – заявил Терюшков.
Вы только посмотрите, что говорит этот, не побоюсь этого слова, лжец.
"У нас исторически была договоренность с Сергеем Николаевичем на краткосрочное сотрудничество".
То то после того как Юран вывел Химки в РПЛ и играл в финале кубка с Зенитом (0:1) его уволили в 2020 году. И если эта была "историческая договорённость" то почему тогда Юран негодовал и обвинял, что его уволили по приказу из Спартака? Как так?
Если это решение было принято ещё до окончание прошлого сезона, то почему не объявили заранее и не подыскали тренера, который готовил бы команду к сезону? Почему готовил Юран, а Писарев только сейчас будет знакомится с командой?
Кстати, а почему тогда Химки будут платить Юрану неустойку, если это всё планировалось, то у Юрана не должно быть никаких претензий.
Да его попытаются задобрить деньгами, но зная Юрана, то на то, что он будет молчать я лично не поставил бы.
Не знаю захочет ли Юран ещё раз, что бы об него ноги вытерли и вернутся ещё раз в Химки, это его дело. Но вот уважающий себя Черевченко сразу сказал: "Не вернусь в «Химки», если позовут обратно".
«У нас исторически была договоренность с Сергеем Николаевичем на краткосрочное сотрудничество. Честно сказать, это было взаимное решение, идем дальше.
Это тяжелое решение, оно было принято еще по окончании прошлого сезона. Жизнь есть жизнь, мы расстались без обид, какие могут быть обиды?
Сергей Николаевич добросовестно отработал, все финансовые гарантии перед ним будут соблюдены, никаких проблем с этим нет.
Придет ли Юран в «Химки» в четвертый раз? Пути господни неисповедимы. Я очень ему благодарен. Два раза его приглашал. Два раза он очень добросовестно отрабатывал и добавился результата», – заявил Терюшков.
Вы только посмотрите, что говорит этот, не побоюсь этого слова, лжец.
"У нас исторически была договоренность с Сергеем Николаевичем на краткосрочное сотрудничество".
То то после того как Юран вывел Химки в РПЛ и играл в финале кубка с Зенитом (0:1) его уволили в 2020 году. И если эта была "историческая договорённость" то почему тогда Юран негодовал и обвинял, что его уволили по приказу из Спартака? Как так?
Если это решение было принято ещё до окончание прошлого сезона, то почему не объявили заранее и не подыскали тренера, который готовил бы команду к сезону? Почему готовил Юран, а Писарев только сейчас будет знакомится с командой?
Кстати, а почему тогда Химки будут платить Юрану неустойку, если это всё планировалось, то у Юрана не должно быть никаких претензий.
Да его попытаются задобрить деньгами, но зная Юрана, то на то, что он будет молчать я лично не поставил бы.
Не знаю захочет ли Юран ещё раз, что бы об него ноги вытерли и вернутся ещё раз в Химки, это его дело. Но вот уважающий себя Черевченко сразу сказал: "Не вернусь в «Химки», если позовут обратно".