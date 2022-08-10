Предложение Карпину, дело Матюнина и мажоры в основе. Увольнение Юрана – скандал лета

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сегодня, 12:30

В РПЛ космический уровень менеджмента.

От аргументации отставки Юрана веет «джинсой»

«Джинса» — древний термин, которым обозначали скрытую рекламу или антирекламу. Со временем сфера публикации заведомо неприятно пахнущих вещей заметно расширилась. Есть политическая «джинса», вроде выдуманных соцопросов. Есть миллиарды ботов по всему миру во всех социальных сетях, чьи комментарии тоже форма «джинсы». Осталась и классика: вбросы через знакомых, которым источник поставляет также правдивую информацию.

Когда получаем развернутые версии, почему строптивый Юран уволен из «Химок», хотя стартовал с ничьей против «Зенита» и поставил слабой команде не стыдную игру, то веет «джинсой». В таблице команда в трех пунктах от первого места и в одном от Семака. Теперь без подходящего тренера и видим формирование реальности с помощью вымышленных информационных вселенных. Зачем так поступать? У плохих ребят есть универсальный инструмент запудрить мозги – «не все так однозначно».

Пожалуй, самое опасное оружие зла. Боты и навязанные формулировки задавят ваше личное искреннее мнение. А зародить сомнения проще, чем убедить в чем-то конкретном. В реальности все как раз однозначно. Увольнение Юрана после четвертого тура – однозначный прокол. Сами знаете, что уже бывший тренер «Химок» это версия Мостового с тренерской лицензией. Не интеллектуал, не будущий тренер сборной, не победитель еврокубков в 2039 году.

Над Шалимовым посмеивались в «Краснодаре» и «Урале», но по сравнению с Сергеем Николаевичем это Хосеп Гвардиола. Но Юран такой, какой есть, другим не притворялся. Когда «Химки» тонули, то эмоциональный человек пришел и вытащил. Провели 18 матчей с февраля по август, всего 6 поражений, целых 8 побед. Хорошие результаты, «Химки» Юрана обыгрывали «Рубин», ЦСКА и «Спартак».

При этом не победили «Ростов», что важно, а еще разгромили 4:1 «Крылья Советов». С тем матчем связан большой скандал, обозначенный в футбольной истории как «дело Матюнина». Теперь вас пытаются убедить, что судья исполнил сальто-мортале, поскольку Юран – Дарт Вейдер из РПЛ .

Договорняка не было, дело Матюнина без вердикта

В игре «Химок» и «Крыльев Советов» судья удалил двух игроков самарцев и назначил пенальти в ворота гостей. После матча на него набросился тогдашний глава РПЛ Хачатурянц. Грозился обратиться в правоохранительные органы. Прошли месяцы, Алаев – новый глава РПЛ , обещал поставить точку в «деле Матюнина» в июле. На дворе август, осталось многоточие. Экс-арбитр подает в суд на журналиста, который заявил, что судья не прошел проверку на полиграфе.

Специалисты справедливо напоминают, что игрушка из 20-го века ни о чем не говорит. Можно медикаментозно подготовиться к опросу. Или просто нервничать, тогда машина неправильно считает показатели. Депутат Терюшков, который предлагал убрать из РПЛ легионеров, заявлял, что ничего чище матча «Химок» и «Крыльев Советов» не придумать. Обвинению нужны факты. Прокуратура не представила денежный след, никто не задержан.

Матюнину выдвинули криминальные обвинения? Причем здесь Юран? Если у арбитра было 9 ошибок в пользу «Химок», а одна в пользу «Крыльев Советов», то Хачатурянцу надо развивать свою мысль. Если судья ошибался, то кто его мотивировал? Странно считать, что тренер тайно организовал нечто незаконное. А если так, то ждем уголовное дело. И версия о ссоре тренера и инвестора клуба из-за сыновей-футболистов тоже нелепая.

Профессионалов злит, когда на поле выпускают «блатных». Игроки без родителей-миллионеров всегда плохо относятся к «мажорам». Надо убедить, что ты большой талант, чтобы коллектив тебя принял. Садыгов получил пять минут в РПЛ , но и Артем Юран лишь 11. Если тренера уволили из-за шести минут разницы в игровой практике двух молодых игроков, то это клиника. Сейчас добавляют новых и новых подробностей, но о делах прошлого сезона.

Разгоняют версию, будто Юран предложил Карпину проиграть весной в обмен на шесть пунктов в новом сезоне. «Ростов», уже потеряв мотивацию, обыграл «Химки» — как видите, договорняка не было. Карпин молодец, даже если услышал предложение в форме шутки, то отказался.

«Химки» рискуют утомить футболистов скандалами

Юрана уволили из «Химок» в третий раз. Однажды после выхода в РПЛ , до сих пор не может понять причину. Также не забывайте, что Черевченко убрали, когда проиграл «Крыльям Советов» в товарищеском матче 7:3. Руководство клуба так возмутил результат спарринга, что вернули Юрана. Тренеры, футболисты и сыновья богатых людей в таких историях не ключевые фигуры. Проблема «Химок» в манере управления.

Сами заявляли, что Юран «всерьез и надолго», а теперь, оказывается, тренер был временным. Но какой наставник отдаст все силы межсезонью, чтобы в середине августа оказаться безработным? Юрана вообще уволили после победы 1:3 над «Торпедо». Как бы вы не оценили его тренерский уровень, увольнение после победы и нормального старта – дикое решение. Было много месяцев, чтобы определиться.

Юран в лучшей форме, чем предполагали скептики. Его уход похож на политический, а не спортивный поворот, как информация о лыжнице в «Спартаке». Теперь зовут Писарева, а это знакомый нового директора «Химок». С такими методами рано или поздно нарвутся на траурный отрезок на поле. Тогда десятки людей работали зазря, а сотни миллионов рублей потрачены впустую.

Потребительское отношение к наставникам, которые играют и побеждают, отдаляет момент, когда качество работы российских тренеров вырастет. Юрану желаем не попадать в скандалы, сомневаясь, что пожелание сбудется. В этой истории все не без греха. Но один «грешник» работал, а другие играли словами и чужими судьбами. Истории о святых девах из борделя оставим для самых наивных. Темное, что было или осталось в РПЛ – авторства системы.

Классно, что почистили отряд арбитров, но важнее ловить организаторов, чем исполнителей. Не нравится попытка сделать из Юрана главного злодея, который якобы мешал девственным «Химкам» жить. Было межсезонье для разбирательств. Теперь рискуют развалить команду. Представьте себя на месте Глушакова, Мирзова, Идову, Ломовицкого, Филина, Лантратова и Никитина. Насмотревшись изнутри на порядки в «Химках», захотят покинуть клуб.