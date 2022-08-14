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«Химки» проиграли 8 из 9 матчей против «Ахмата» в РПЛ

сегодня, 17:15
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки1 : 3Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

«Химки» уступили «Ахмату» (1:3) в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги.

Таким образом, подмосковный клуб проиграл «Ахмату» 8 из 9 матчей в рамках чемпионата России.

Только «Зениту» (9 поражений в 11 матчах) «Химки» проигрывали чаще.

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Vladimir808
Vladimir808
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