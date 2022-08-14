«Химки» проиграли 8 из 9 матчей против «Ахмата» в РПЛ

«Химки» уступили «Ахмату» (1:3) в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги.
Таким образом, подмосковный клуб проиграл «Ахмату» 8 из 9 матчей в рамках чемпионата России.
Только «Зениту» (9 поражений в 11 матчах) «Химки» проигрывали чаще.
«Химки» уступили «Ахмату» (1:3) в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги.
Таким образом, подмосковный клуб проиграл «Ахмату» 8 из 9 матчей в рамках чемпионата России.
Только «Зениту» (9 поражений в 11 матчах) «Химки» проигрывали чаще.
Таких как Химки, Урал.
Таких как Химки, Урал.