КПР усилился защитником «Манчестер Юнайтед» Итаном Лэрдом.
Футболист присоединился к лондонцам на правах аренды на 1 год. Трансферная стоимость футболиста составляет 5 миллионов евро. В прошлом сезоне 21-летний игрок на правах аренды выступал за «Борнмут» и «Суонси».
Ранее стало известно, что «дьяволы» хотят расстаться с другим молодым футболистом.
Ладно посмотрим как вы будите реагировать и какое воздействия на них будет.
Скорее всего прочитав на время затихарятся, а потом по новой.
Кстати моё предложение будет наверное единственным наказанием, которого они испугаются. Аккауны, которые копируют первые слова из других комментариев сразу снимать с текущего конкурса и дисквалификация на следующий. Типа как в футболе за красную карточку. Вот тогда это будет реальные действия и они задумаются.
Похожее можно применять и к тем аккаунтам, где все комментария состоят из пару слов. Типа "и так бывает" или "Ну да!" "Ну может".
Это всего лишь моё предложение по улучшению сайта, а решать конечно вам!
Ладно посмотрим как вы будите реагировать и какое воздействия на них будет.
Скорее всего прочитав на время затихарятся, а потом по новой.
Кстати моё предложение будет наверное единственным наказанием, которого они испугаются. Аккауны, которые копируют первые слова из других комментариев сразу снимать с текущего конкурса и дисквалификация на следующий. Типа как в футболе за красную карточку. Вот тогда это будет реальные действия и они задумаются.
Похожее можно применять и к тем аккаунтам, где все комментария состоят из пару слов. Типа "и так бывает" или "Ну да!" "Ну может".
Это всего лишь моё предложение по улучшению сайта, а решать конечно вам!
В МЮ смотрят на то, что блестит, а не на то что может блестеть.
В МЮ смотрят на то, что блестит, а не на то что может блестеть.
Мы следим за ситуацией и действуем согласно правилам по отношению к подобным вещам.
Жалобы помогают, оставлять их или нет, впрочем, является сугубо личным делом.
Спасибо за внимание к этому вопросу.
Мы следим за ситуацией и действуем согласно правилам по отношению к подобным вещам.
Жалобы помогают, оставлять их или нет, впрочем, является сугубо личным делом.
Спасибо за внимание к этому вопросу.