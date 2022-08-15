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сегодня, 13:21

КПР усилился защитником «Манчестер Юнайтед» Итаном Лэрдом.

Футболист присоединился к лондонцам на правах аренды на 1 год. Трансферная стоимость футболиста составляет 5 миллионов евро. В прошлом сезоне 21-летний игрок на правах аренды выступал за «Борнмут» и «Суонси».

Ранее стало известно, что «дьяволы» хотят расстаться с другим молодым футболистом.