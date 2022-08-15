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КПР усилился защитником «Манчестер Юнайтед»

сегодня, 13:21

КПР усилился защитником «Манчестер Юнайтед» Итаном Лэрдом.

Футболист присоединился к лондонцам на правах аренды на 1 год. Трансферная стоимость футболиста составляет 5 миллионов евро. В прошлом сезоне 21-летний игрок на правах аренды выступал за «Борнмут» и «Суонси».

Ранее стало известно, что «дьяволы» хотят расстаться с другим молодым футболистом.

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38. ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 13:54
Ну если те кого вы наказывали продолжают, то значит ваши действия не имеют должного результата. А иначе мы сейчас не обсуждали бы эту тему.

Ладно посмотрим как вы будите реагировать и какое воздействия на них будет.
Скорее всего прочитав на время затихарятся, а потом по новой.

Кстати моё предложение будет наверное единственным наказанием, которого они испугаются. Аккауны, которые копируют первые слова из других комментариев сразу снимать с текущего конкурса и дисквалификация на следующий. Типа как в футболе за красную карточку. Вот тогда это будет реальные действия и они задумаются.
Похожее можно применять и к тем аккаунтам, где все комментария состоят из пару слов. Типа "и так бывает" или "Ну да!" "Ну может".

Это всего лишь моё предложение по улучшению сайта, а решать конечно вам!
Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ 3hnbhqkefa42 (раскрыть)
сегодня в 13:33
Ты про МЮ или КПР? Если про КПР , то да. А вот если МЮ, то скорее всего нет. Лэрд очень хорош, а это прямая замена Далоту и Ван-Биссаке. При этом не надо ничего выдумывать на трансферном рынке.
В МЮ смотрят на то, что блестит, а не на то что может блестеть.
David Young
David Young ответ Байкал-38. (раскрыть)
сегодня в 13:29
Мы уже наказывали те аккаунта как за комментарии состоящие из одного слова так и за копирование других комментариев.

Мы следим за ситуацией и действуем согласно правилам по отношению к подобным вещам.

Жалобы помогают, оставлять их или нет, впрочем, является сугубо личным делом.

Спасибо за внимание к этому вопросу.
3hnbhqkefa42
3hnbhqkefa42
сегодня в 13:28
руководство клуба знает что делает...
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