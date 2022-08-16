«Вильярреал» и «Атлетико» вышли в лидеры. Итоги первого тура Примеры

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сегодня, 00:31

Завершился первый тур нового сезона испанской Примеры. По его итогам лидерство захватили «Атлетико» и «Вильярреал», которые добились разгромных побед.

«Осасуна» — «Севилья» 2:1

Голы: Авила Луис Эсекьель 9, Орос Аймар 74 (пенальти) — Мир Рафаэль 11

«Сельта» — «Эспаньол» 2:2

Голы: Аспас Яго 45+2, Пасьенса Гонсало 63 — Эспозито Эду 72, Хоселу 90+8 (пенальти)

«Вальядолид» — «Вильярреал» 0:3

Голы: Джексон Николас 49, Баэна Алекс 81, Баэна Алекс 90

«Барселона» — «Райо Вальекано» 0:0

«Кадис» — «Реал Сосьедад» 0:1

Гол: Кубо Такефуса 24

«Валенсия» — «Жирона» 1:0

Гол: Солер Карлос 45+1 (пенальти)

«Альмерия» — «Реал» 1:2

Голы: Рамазани Ларжье 6 — Васкес Лукас 61, Алаба Давид 75

«Атлетик» — «Мальорка» 0:0

«Хетафе» — «Атлетико» 0:3

Голы: Мората Альваро 15, Мората Альваро 59, Гризманн Антуан 75