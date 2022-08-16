«Вильярреал» и «Атлетико» вышли в лидеры. Итоги первого тура Примеры

Завершился первый тур нового сезона испанской Примеры. По его итогам лидерство захватили «Атлетико» и «Вильярреал», которые добились разгромных побед.
«Осасуна» — «Севилья» 2:1
Голы: Авила Луис Эсекьель 9, Орос Аймар 74 (пенальти) — Мир Рафаэль 11
«Сельта» — «Эспаньол» 2:2
Голы: Аспас Яго 45+2, Пасьенса Гонсало 63 — Эспозито Эду 72, Хоселу 90+8 (пенальти)
«Вальядолид» — «Вильярреал» 0:3
Голы: Джексон Николас 49, Баэна Алекс 81, Баэна Алекс 90
«Барселона» — «Райо Вальекано» 0:0
«Кадис» — «Реал Сосьедад» 0:1
Гол: Кубо Такефуса 24
«Валенсия» — «Жирона» 1:0
Гол: Солер Карлос 45+1 (пенальти)
«Альмерия» — «Реал» 1:2
Голы: Рамазани Ларжье 6 — Васкес Лукас 61, Алаба Давид 75
«Атлетик» — «Мальорка» 0:0
«Хетафе» — «Атлетико» 0:3
Голы: Мората Альваро 15, Мората Альваро 59, Гризманн Антуан 75
«Бетис» — «Эльче» 3:0
Голы: Борха Иглесиас 28, Хуанми 39, Хуанми 60