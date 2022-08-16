«Ливерпуль» не сумел выиграть второй матч подряд на старте сезона АПЛ

«Ливерпуль» снова не сумел победить в новом сезоне АПЛ. После ничьей с «Фулхэмом» 2:2 команда Юргена Клоппа разделила очки с «Кристал Пэлас».
Вильфред Заха забил за «Кристал Пэлас» на 23-й минуте. Затем в начале второго тайма на 57-й минуте прямую красную карточку получил форвард «Ливерпуля» Дарвин Нуньес.
В меньшинстве «Ливерпуль» сумел лишь сравнять счёт, гол на счету Луиса Диаса.
Не хватило везения - забей первыми в начале и игра была другая..
Дарвин подвёл команду..
Вдесятером сыграли хорошо, бились в каждом моменте, молодцы!
Здоровья травмированным, удачи в дальнейшем!
Не хватило везения - забей первыми в начале и игра была другая..
Дарвин подвёл команду..
Вдесятером сыграли хорошо, бились в каждом моменте, молодцы!
Здоровья травмированным, удачи в дальнейшем!