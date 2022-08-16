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«Ливерпуль» не сумел выиграть второй матч подряд на старте сезона АПЛ

сегодня, 00:06
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль1 : 1Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал ПэласМатч завершен

«Ливерпуль» снова не сумел победить в новом сезоне АПЛ. После ничьей с «Фулхэмом» 2:2 команда Юргена Клоппа разделила очки с «Кристал Пэлас».

Вильфред Заха забил за «Кристал Пэлас» на 23-й минуте. Затем в начале второго тайма на 57-й минуте прямую красную карточку получил форвард «Ливерпуля» Дарвин Нуньес.

В меньшинстве «Ливерпуль» сумел лишь сравнять счёт, гол на счету Луиса Диаса.

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Все комментарии
Ice van Reed
Ice van Reed ответ John 5mith (раскрыть)
сегодня в 01:12
Пока самые дорогие дорогие Напы между собой воюют, самые дорогие защитники Ван Лейк и Магуайер не воюют, один на голову впереди, второй тренеруется либо на своих , либо летом на Албанцах!!!
Ice van Reed
Ice van Reed ответ John 5mith (раскрыть)
сегодня в 01:05, ред.
А знаете что делает Гринвуд, то вообще сидит, правдо под домашним арестом, пока
Ice van Reed
Ice van Reed ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 01:04
Школа Матерацци набирает новых симулянтов, наш номер 567 23...
John 5mith
John 5mith
сегодня в 01:02
Заочное соревнование самых дорогих трансферов-бомбардиров пошло прямо-таки по классическому анекдоту:
- Холанд в этом туре забил?
- Нет, Ноль голов.
- А Нуньес?
- Еще хуже :)
allemz
allemz
сегодня в 00:59
Ice van Reed
Ice van Reed ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 00:57, ред.
Матч точно не в понедельник пройдёт фаны его сорвут, там подковаёрные игры погшли, вроде из Англии бизнесмен, счбивает цену на покупку клуба, а протесты ему наруку, не владелец Ньюкасла, хотя касаемо последнего, я уже говорил, видя как Абрапмовича англосаксы исполнили, особо деньгами не разбрасывается! Касаемо матча как и горворил, скорее перенесут, а вобще голевое воздержание берегут, чтобы Ливерпулю полюция голевая залетела! Марс думаю поравится игра другая будет, 10 Хаг этих будет драконить пока не заиграют!
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 00:51
Болезнь красных слабая реализация! В каждой игре много ударов из них меньше половины в створ ещё ниже голов....
Не хватило везения - забей первыми в начале и игра была другая..
Дарвин подвёл команду..
Вдесятером сыграли хорошо, бились в каждом моменте, молодцы!
Здоровья травмированным, удачи в дальнейшем!
allemz
allemz ответ Ice van Reed (раскрыть)
сегодня в 00:48, ред.
Ставьте автобус и гоните на пейсе депутата вперед, глядишь залетит! В случае успеха - проставимся!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Ice van Reed (раскрыть)
сегодня в 00:40, ред.
История уже расставила всё по местам - Серёжа Рамос знал кого надо калечить в финале ЛЧ и не ошибся, потому как после ухода египтянина Ливер сдулся, вместе с сенегальским "мотором" команды.
Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 00:39
Клопп в функциональной яме... Выйти из нее поможет только дежавю на Олд Траффорд...
Imrebellion
Imrebellion
сегодня в 00:34
Уже который год не пойму чем всем так нравится "философия" Клоппа. Чуть что - выбей мяч вперед на лошадей, они догонят и сами забьют. А сзади бетон - впятером держат одного полунапа, в собачки играют, гениально обыгрывают 1-2 "прессингующих". Коленки дрожат против автобусников.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 00:25, ред.
Так понимаю... Дарвина нахваливали все, кроме тебя..., равно как и Холанда поливали грязью Они же.)

Так ... мысли вслух.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:25, ред.
Ливерпуль оооочень неубедительно начинает сезон. То ли новички не сыгрались ещё с командой, то ли сказывается уход сенегальского нападающего Садио Мане. Не смогли забить, пока не оказались в экстремальных условиях. Юргену Клоппу придётся хорошенько поработать, чтоб исправить ситуацию. Интересно, кто поборется с Манчестер Сити за чемпионство, и поборется ли вообще кто-нибудь? А что касается Кристал Пэласа, то они наконец-то смогли отобрать очки у Ливерпуля на Энфилде за столько лет. И сделал это Патрик Виейра. Нравилось мне, как он играл. Теперь и тренером неплохим становится.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 00:24, ред.
Вот здесь я в корне с тобой согласен, по мне Салах, э\то Медидийка, а Мане пахарь, я не говорю, что Салах бездарь, но кто-то должен быть Моцартом, а кто-то Сальери, и между ними шёл спор кому поднимут З.П. видимо подняли не тому,(история всё раставит на места) я могу ошибаться, есть спады команд, есть взлёты и падения, но может небольшой кризис намечается, скучно не будет, Арсенал, Челси и ТТХ не дадут соскучиться Ман.Сити, плюс есть теневвые лошадки в виде Лесников и Ньюкасла
Ice van Reed
Ice van Reed ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 00:18, ред.
Эмоции много чего решают. ломаю шанс сыграть на крупном чемпионате, и ломают карьеру!
allemz
allemz ответ Ice van Reed (раскрыть)
сегодня в 00:17, ред.
Для меня Ливерпуль Клоппа всегда ассоциировался с Мане. Сенегалец был главной направляющей силой и мотором команды. Его агрессивности на поле нечего было противопоставить. А Салах и Фирмино по своему характеру и игре всегда были ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМИ элементами
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Imrebellion (раскрыть)
сегодня в 00:14
Следующий матч в Понедельник и его перенесут ибо фанаты устроят как в прошлый раз протест и сорвут матч
allemz
allemz
сегодня в 00:14, ред.
Поучительное зрелище. После суперкубка все нахваливали Дарвина, за которого отдали 100 лямов только за один хороший сезон в Европе как c Фелишем, а Холанда, не раз доказывавшего свой уровень в Зальцбурге и Дортмунде поливали чем только могли. По итогу за 2 матча: Холанд определил исходы матчей своей команды (2 гола + 1 ассист, МС на первом месте), а основоположник теории эволюции 1 гол и красная карточка (подставил команду, потеря 4 очков и 12-е место в таблице).

Так мысли вслух. Надо было сбить спесь.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:13
Кто смотрел игру, охать по поводу результата однозначно не будет. Нуньес подвёл тиму, со всяким бывает. Но даже в меньшинстве, кроме голешника, который забили, красные имели ещё 3-4 момента для взятия. Игра, рисунок, мотивация и класс "битлов" в норме. В ритм войдут и начнут всех крошить. МЮ - первый (имхо)
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 00:13
Походу не хватает Мане, я так думаю!!!
Imrebellion
Imrebellion
сегодня в 00:12
Если Тен Хаг достанет конспекты Виеры и Сульшера, и каким-то образом отберет очки у Ливерпуля в следующем туре, интересная будет ситуация)
Foxes
Foxes
сегодня в 00:11
Лондонские клубы для Ливерпуля как кость в горле.
5k9ghe3vmwhn
5k9ghe3vmwhn
сегодня в 00:09
Что то надломилось в Ливерпуле...
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