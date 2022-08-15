«Ювентус» и «Наполи» захватили лидерство. Итоги первого тура Серии А

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вчера, 23:53

Завершился первый тур нового сезона Серии А. По его итогам лидерство захватили «Ювентус» и «Наполи», которые добились разгромных побед.

«Милан» — «Удинезе» 4:2

Голы: Эрнандес Тео 11 (пенальти), Ребич Анте 15, Диас Браим 46, Ребич Анте 68 — Бекао 2, Масина Адам 45+3

«Сампдория» — «Аталанта» 0:2

Голы: Толой Рафаэль 26, Лукман Адемола 90+4

«Монца» — «Торино» 1:2

Голы: Мота Дани 90+4 — Миранчук Алексей 43, Санабрия Антонио 66

«Лечче» — «Интер» 1:2

Голы: Чеесау Ассан 48 — Лукаку Ромелу 2, Думфрис Дензел 90+5

«Лацио» — «Болонья» 2:1

Голы: Де Сильвестри Лоренцо 68 (автогол), Иммобиле Чиро 79 — Арнаутович Марко 38 (пенальти)

«Фиорентина» — «Кремонезе» 3:2

Голы: Бонавентура Джакомо 16, Йович Лука 34, Мандрагора Роландо 90+5 — Окереке Давид 19, Буонаюто Кристиан 68

«Специа» — «Эмполи» 1:0

Гол: Н'Дзола Мбала 36

«Салернитана» — «Рома» 0:1

Гол: Кристанте Бриан 33

«Верона» — «Наполи» 2:5

Голы: Лазанья Кевин 29, Анри Томас 48 — Кварацхелия Хвича 37, Осимхен Виктор 45+3, Зелински Петр 55, Лоботка Станислав 65, Политано Маттео 79