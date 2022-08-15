«Ювентус» и «Наполи» захватили лидерство. Итоги первого тура Серии А

Завершился первый тур нового сезона Серии А. По его итогам лидерство захватили «Ювентус» и «Наполи», которые добились разгромных побед.
«Милан» — «Удинезе» 4:2
Голы: Эрнандес Тео 11 (пенальти), Ребич Анте 15, Диас Браим 46, Ребич Анте 68 — Бекао 2, Масина Адам 45+3
«Сампдория» — «Аталанта» 0:2
Голы: Толой Рафаэль 26, Лукман Адемола 90+4
«Монца» — «Торино» 1:2
Голы: Мота Дани 90+4 — Миранчук Алексей 43, Санабрия Антонио 66
«Лечче» — «Интер» 1:2
Голы: Чеесау Ассан 48 — Лукаку Ромелу 2, Думфрис Дензел 90+5
«Лацио» — «Болонья» 2:1
Голы: Де Сильвестри Лоренцо 68 (автогол), Иммобиле Чиро 79 — Арнаутович Марко 38 (пенальти)
«Фиорентина» — «Кремонезе» 3:2
Голы: Бонавентура Джакомо 16, Йович Лука 34, Мандрагора Роландо 90+5 — Окереке Давид 19, Буонаюто Кристиан 68
«Специа» — «Эмполи» 1:0
Гол: Н'Дзола Мбала 36
«Салернитана» — «Рома» 0:1
Гол: Кристанте Бриан 33
«Верона» — «Наполи» 2:5
Голы: Лазанья Кевин 29, Анри Томас 48 — Кварацхелия Хвича 37, Осимхен Виктор 45+3, Зелински Петр 55, Лоботка Станислав 65, Политано Маттео 79
«Ювентус» — «Сассуоло» 3:0
Голы: Ди Мария Анхель 26, Влахович Душан 43 (пенальти), Влахович Душан 51