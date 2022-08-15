Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыИталия. Серия А 2022/2023

«Ювентус» и «Наполи» захватили лидерство. Итоги первого тура Серии А

вчера, 23:53

Завершился первый тур нового сезона Серии А. По его итогам лидерство захватили «Ювентус» и «Наполи», которые добились разгромных побед.

«Милан» — «Удинезе» 4:2
Голы: Эрнандес Тео 11 (пенальти), Ребич Анте 15, Диас Браим 46, Ребич Анте 68 — Бекао 2, Масина Адам 45+3

«Сампдория» — «Аталанта» 0:2
Голы: Толой Рафаэль 26, Лукман Адемола 90+4

«Монца» — «Торино» 1:2
Голы: Мота Дани 90+4 — Миранчук Алексей 43, Санабрия Антонио 66

«Лечче» — «Интер» 1:2
Голы: Чеесау Ассан 48 — Лукаку Ромелу 2, Думфрис Дензел 90+5

«Лацио» — «Болонья» 2:1
Голы: Де Сильвестри Лоренцо 68 (автогол), Иммобиле Чиро 79 — Арнаутович Марко 38 (пенальти)

«Фиорентина» — «Кремонезе» 3:2
Голы: Бонавентура Джакомо 16, Йович Лука 34, Мандрагора Роландо 90+5 — Окереке Давид 19, Буонаюто Кристиан 68

«Специа» — «Эмполи» 1:0
Гол: Н'Дзола Мбала 36

«Салернитана» — «Рома» 0:1
Гол: Кристанте Бриан 33

«Верона» — «Наполи» 2:5
Голы: Лазанья Кевин 29, Анри Томас 48 — Кварацхелия Хвича 37, Осимхен Виктор 45+3, Зелински Петр 55, Лоботка Станислав 65, Политано Маттео 79

«Ювентус» — «Сассуоло» 3:0
Голы: Ди Мария Анхель 26, Влахович Душан 43 (пенальти), Влахович Душан 51

«Ювентус» и «Наполи» захватили лидерство. Итоги первого тура Серии А

Все новости
«Ювентус» разгромил «Сассуоло» в первом туре Серии А
Вчера, 23:48
«Атлетико» разгромил «Хетафе» на старте нового сезона Примеры
Вчера, 22:56
«Наполи» разгромил «Верону» в первом туре Серии А
Вчера, 22:12
«КАМАЗ» удержал лидерство в турнирной таблице. Итоги 5-го тура Первой лиги
Вчера, 21:55 Фото
«Рубин» разгромил «Кубань» в пятом туре Первой лиги
Вчера, 21:49
Кварацхелия забил гол за «Наполи» в дебютном матче
Вчера, 20:30
Все комментарии
Imrebellion
Imrebellion
сегодня в 00:01
Захватили таблицу? 2 команды? с первого тура? когда вообще 0 ничей?)) Разгромили они)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 