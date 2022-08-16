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«Манчестер Сити» лидирует, МЮ — последний. Итоги второго тура АПЛ

сегодня, 00:29

Завершился второй тур АПЛ.

«Астон Вилла» — «Эвертон» 2:1
Голы: Ингс Дэнни 31, Буэндия Эмилиано 85 — Динь Люка 87 (автогол)

«Арсенал» — «Лестер Сити» 4:2
Голы: Габриэл Жезус 23, Габриэл Жезус 35, Джака Гранит 55, Габриэл Мартинелли 75 — Салиба Вильям 53 (автогол), Мэддисон Джеймс 74

«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Ньюкасл Юнайтед» 0:0

«Манчестер Сити» — «Борнмут» 4:0
Голы: Гюндоган Илкай 19, Де Брюйне Кевин 31, Фоден Фил 37, Лерма Джефферсон 79 (автогол)

«Саутгемптон» — «Лидс» 2:2
Голы: Арибо Джо 72, Уокер-Питерс Кайл 81 — Родриго 46, Родриго 60

«Вулверхэмптон» — «Фулхэм» 0:0

«Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед» 4:0
Голы: Дасилва Джош 10, Йенсен Матиас 18, Ми Бен 30, Мбеумо Брайан 35

«Ноттингем Форест» — «Вест Хэм» 1:0
Гол: Авонийи Тайво 45+2

«Челси» — «Тоттенхэм» 2:2
Голы: Кулибали Калиду 19, Джеймс Рис 77 — Хейбьерг Пьер-Эмиль 68, Кейн Харри 90+6

«Ливерпуль» — «Кристал Пэлас» 1:1
Голы: Диас Луис 61 — Заха Вилфрид 32

«Манчестер Сити» лидирует, МЮ — последний. Итоги второго тура АПЛ

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Все комментарии
Foxes
Foxes ответ Imrebellion (раскрыть)
сегодня в 00:56
Не дождетесь!
протон
протон
сегодня в 00:47
Чем АПЛ хорошо,что там в каждом туре есть центральные матчи на уровне Эль Классико времен Роналду и Месси....Да может не такой рекламы,но качество футбола намного лучше.
А если серьезно, где Должун? На ветках Барселоны в любое время дня и ночи он первый! А тут Сити Арсенал рвут АПЛ, а от него ни слуху ни духу
Видимо копит силы на матч Барселоны против Райо!
протон
протон
сегодня в 00:45
эпизодов на красную карточку в АПЛ предостаточно, но рисуют уверенно пока что в выборочной форме.
В прошлом году Ляпорт кулаком по лицу въехал в матче с Арсом или Кейн не был удалён.
Вчера на Кукурелье был фол на красную, но получили синие гол, хотя игру нужно было останавливать.
Вот так вот судят....выборочно
Imrebellion
Imrebellion ответ Foxes (раскрыть)
сегодня в 00:39
Продайте Фофана, Мэдисона и Варди. Будете при деньгах и без давления на сезон)
Imrebellion
Imrebellion
сегодня в 00:37
Оптимисты скажут, "у Арсенала было 0 и -9 до 4 тура в прошлом году") у них как раз матч в 5 туре
Foxes
Foxes
сегодня в 00:36
В третьем туре кровь из носу надо обыгрывать Саутгемптон!
Comentarios
Comentarios
сегодня в 00:34
МЮ чет полный портос
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 00:32
«Манчестер Сити» лидирует, МЮ — последний.
ЗЕРКАЛИТИ!!!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 00:31
Последнюю тройку предсказать было невозможно.
allemz
allemz
сегодня в 00:31
Нормально так Манчестер захватил таблицу, один возглавляет - второй замыкает колонну)
Гость
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