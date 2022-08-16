«Манчестер Сити» лидирует, МЮ — последний. Итоги второго тура АПЛ

Завершился второй тур АПЛ.
«Астон Вилла» — «Эвертон» 2:1
Голы: Ингс Дэнни 31, Буэндия Эмилиано 85 — Динь Люка 87 (автогол)
«Арсенал» — «Лестер Сити» 4:2
Голы: Габриэл Жезус 23, Габриэл Жезус 35, Джака Гранит 55, Габриэл Мартинелли 75 — Салиба Вильям 53 (автогол), Мэддисон Джеймс 74
«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Ньюкасл Юнайтед» 0:0
«Манчестер Сити» — «Борнмут» 4:0
Голы: Гюндоган Илкай 19, Де Брюйне Кевин 31, Фоден Фил 37, Лерма Джефферсон 79 (автогол)
«Саутгемптон» — «Лидс» 2:2
Голы: Арибо Джо 72, Уокер-Питерс Кайл 81 — Родриго 46, Родриго 60
«Вулверхэмптон» — «Фулхэм» 0:0
«Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед» 4:0
Голы: Дасилва Джош 10, Йенсен Матиас 18, Ми Бен 30, Мбеумо Брайан 35
«Ноттингем Форест» — «Вест Хэм» 1:0
Гол: Авонийи Тайво 45+2
«Челси» — «Тоттенхэм» 2:2
Голы: Кулибали Калиду 19, Джеймс Рис 77 — Хейбьерг Пьер-Эмиль 68, Кейн Харри 90+6
«Ливерпуль» — «Кристал Пэлас» 1:1
Голы: Диас Луис 61 — Заха Вилфрид 32
А если серьезно, где Должун? На ветках Барселоны в любое время дня и ночи он первый! А тут Сити Арсенал рвут АПЛ, а от него ни слуху ни духу
Видимо копит силы на матч Барселоны против Райо!
А если серьезно, где Должун? На ветках Барселоны в любое время дня и ночи он первый! А тут Сити Арсенал рвут АПЛ, а от него ни слуху ни духу
Видимо копит силы на матч Барселоны против Райо!
В прошлом году Ляпорт кулаком по лицу въехал в матче с Арсом или Кейн не был удалён.
Вчера на Кукурелье был фол на красную, но получили синие гол, хотя игру нужно было останавливать.
Вот так вот судят....выборочно
В прошлом году Ляпорт кулаком по лицу въехал в матче с Арсом или Кейн не был удалён.
Вчера на Кукурелье был фол на красную, но получили синие гол, хотя игру нужно было останавливать.
Вот так вот судят....выборочно
ЗЕРКАЛИТИ!!!
ЗЕРКАЛИТИ!!!