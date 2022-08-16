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Президент РПЛ: «Интеграция крымского футбола в российский неизбежна»

сегодня, 17:10

Новый президент российской Премьер-лиги Александр Алаев рассказал, как обстоят дела с интеграцией крымского футбола.

На протяжении последних восьми лет Крым является особой зоной развития футбола УЕФА. К сожалению, сейчас можем констатировать, что наши коллеги из ФИФА и УЕФА не сделали ничего для развития футбола.

Мы вели диалог, мы пришли к определенным решениям. Но, к сожалению, 24 февраля диалог закончился. Недавно он восстановился, это неофициальные переговоры.

Если коллеги из ФИФА и УЕФА не смогли выполнить задачу по развитию футбола в Крыму, этим должны заниматься организации и министерства в России. Я уверен, что крымский футбол в ближайшее время будет интегрироваться.

Но важно – не сжигать мосты. Нужно сохранять диалог с УЕФА и ФИФА, не ставить ультиматумы. Прекращение отношений с ФИФА и УЕФА сильно отразится на нашем футболе.

Ситуация менялась и с нашей стороны, и со стороны коллег. На сегодняшний день интеграция крымского футбола в российский – неизбежна.

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Все комментарии
FenixSL
FenixSL ответ протон (раскрыть)
сегодня в 18:07
а РПЛ кто убивает? тоже может прогнивший запад виноват?
FenixSL
FenixSL
сегодня в 18:06
может привести сам Крым в божеский вид для начала?
а не довольствоваться отелями и набережными 80х годов?
Кар Карыч 1
Кар Карыч 1 ответ Dinamo (раскрыть)
сегодня в 17:49
Хорошо что тебя спрашивать не будут.
Кар Карыч 1
Кар Карыч 1
сегодня в 17:47
Давно пора.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 17:45
Интегрироваться, дифференцироваться, пропотенцироваться....,...., всё правильно - как можно больше демагогии, воды и флуда на свободные уши тех, кто считает что у нас есть хоть какой-то футбол. ((
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 17:37
Да забейте вы на всех и определите их в чемпионат России уже.
Dinamo
Dinamo ответ протон (раскрыть)
сегодня в 17:29
УЕФА и ФИФА не запрещали крымским клубам играть у себя в чемпионате.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
сегодня в 17:28
Оказалось что коллеги не такие уж и коллеги
протон
протон
сегодня в 17:24
Вот, кстати, он поднял один хороший вопрос, о котором люди не задумываются. А именно то, что УЕФА и ФИФА должны думать о развитии футбола во всех регионах мира. А значит и к вопросу футбола в Крыму должны бы подходить с точки зрения этой функции. А они сейчас просто убивают там футбол своим игнором.
Dinamo
Dinamo
сегодня в 17:22
Это маловероятно. Вряд-ли украинцы захотят отправлять свои клубы играть в российский чемпионат.
5pxpnp8359jy
5pxpnp8359jy
сегодня в 17:11
Так оно и есть
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