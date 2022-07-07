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В РПЛ хотят вернуть «Золотой матч»

07 июля 2022, 02:09

В РПЛ хотят возродить «Золотой матч» за первое место, в случае если у двух первых команд после 30 туров будет одинаковое количество очков.

Проведение «Золотого матча» в РПЛ возможно и сейчас, но для это нужно равенство сразу нескольких показателей у двух лидеров: результаты в очных играх, количество побед в сезоне, разница мячей и количество забитых голов.

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Источник: sport-express.ru
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Все комментарии
Евгений Сибель
Евгений Сибель
15 июля в 13:10
Зенит это явно не устроит
Весь сезон всех громить чтоб потом в последнем матче упустить чемп
Знатог
Знатог
07 июля в 10:59
Не, справедливее было бы решать по числу побед, по числу забитых мячей. Команда весь сезон старалась, забивала больше других, а решаться должно в одном матче? для чего весь сезон играли?
Caniggia
Caniggia
07 июля в 08:43
Слишком большое количество показателей должно совпасть, что маловероятно.
Elliada
Elliada
07 июля в 07:08
Кубок Лиги решили создать, теперь золотой матч. Может, еще Суперлигу создадут с Белоруссией
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
07 июля в 04:16
Это правильное решение. Я помню золотые матчи Спартак - Алания и ЦСКА - Локомотив. Эти игры становились украшением чемпионата. А отказались от них после нытья Газаева - дважды неудачника этих игр.
nikoladolgov
nikoladolgov
07 июля в 03:02
Тогда уж и серебрянный !
Закрой фонтан !
Gahi
Gahi
07 июля в 02:43
В условиях санкций можно играть и золотой матч, а также разделить первую восьмёрку и вторую после первого круга и в каждой решать турнирные задачи.
Гость
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