В РПЛ хотят вернуть «Золотой матч»

В РПЛ хотят возродить «Золотой матч» за первое место, в случае если у двух первых команд после 30 туров будет одинаковое количество очков.
Проведение «Золотого матча» в РПЛ возможно и сейчас, но для это нужно равенство сразу нескольких показателей у двух лидеров: результаты в очных играх, количество побед в сезоне, разница мячей и количество забитых голов.
Весь сезон всех громить чтоб потом в последнем матче упустить чемп
Весь сезон всех громить чтоб потом в последнем матче упустить чемп
Закрой фонтан !
Закрой фонтан !