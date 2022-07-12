В выборах президента РПЛ будет участвовать только Алаев

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги сообщает, что избирательная комиссия РПЛ завершила приём заявлений для участия в выборах президента лиги.

В выборах будет участвовать один кандидат – Александр Александрович Алаев, который с 7 июля 2022 года исполняет обязанности президента РПЛ .

Кандидатура на пост президента Российской Премьер-Лиги зарегистрирована избирательной комиссией АФК « РПЛ » и направлена в избирательный комитет Российского футбольного союза.