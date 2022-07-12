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В выборах президента РПЛ будет участвовать только Алаев

12 июля 2022, 11:49

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги сообщает, что избирательная комиссия РПЛ завершила приём заявлений для участия в выборах президента лиги.

В выборах будет участвовать один кандидат – Александр Александрович Алаев, который с 7 июля 2022 года исполняет обязанности президента РПЛ.

Кандидатура на пост президента Российской Премьер-Лиги зарегистрирована избирательной комиссией АФК «РПЛ» и направлена в избирательный комитет Российского футбольного союза.

Выборы президента РПЛ назначены на 16 августа 2022 года.

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Все комментарии
avici_liverpool
avici_liverpool
12 июля в 15:42
Говорят, нетфликс снимет сериал, так как сценарий у сериала потенциально интригующий, все решится в последнем эпизоде
112910415
112910415
12 июля в 14:05
Опять эта неопределённость до последней минуты ... )
Союзник противников
Союзник противников
12 июля в 12:36
В жестокой конкурентной борьбе Алаева с самим собой,победил святой дух.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ shlomo2 (раскрыть)
12 июля в 12:26
На всякий случай они еще голоса "Против всех" везде убрали, чтобы точно не подкопаться было.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
12 июля в 12:24
Интрига сохранится до конца)
shlomo2
shlomo2
12 июля в 12:21
Типичные выборы у нас...:)))...И кто же победит, кого же выберут аж душа чешется... Интрига, однако...:))) Не позорились бы, и эту показуху перестали называть выборами, а должность тупо назначали, как это было всегда в последнее время. Ну а так что, исконно русская забава - выбирать президента из одного кандидата. Хоть бы реально Зарему выдвинули или пару статистов с улицы позвали что ли. Где за одного кандидата голосуют 100%....Ну тут не придраться, действительно честные, никак не подтасуешь, когда один кандидат.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
12 июля в 12:19
Выборы по-российски)
STVA 1
STVA 1
12 июля в 12:17, ред.
Огласите весь список пожалуйста))
sv_1969
sv_1969 ответ Elliada (раскрыть)
12 июля в 12:15
Соккеру впору ставки принимать)))
makkie
makkie
12 июля в 12:08
И где тут выборами пахнет?))
Назначили бы сверху, да и всё, раз и так всё очевидно.
Наверняка на эти выбора несколько миллионов угрохают - ну там, на антураж, банкет, баннеры и т.д.
Elliada
Elliada
12 июля в 11:56
Теперь загадка, кто победит
Шуnя771
Шуnя771
12 июля в 11:52
Минуточку... Минуточку... А как это выборы без квоты?))
Это попахивает раздвоением персоны)
ДСА
ДСА
12 июля в 11:50
Тут выборы без выбора пройдут.
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