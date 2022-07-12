В выборах президента РПЛ будет участвовать только Алаев

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги сообщает, что избирательная комиссия РПЛ завершила приём заявлений для участия в выборах президента лиги.
В выборах будет участвовать один кандидат – Александр Александрович Алаев, который с 7 июля 2022 года исполняет обязанности президента РПЛ.
Кандидатура на пост президента Российской Премьер-Лиги зарегистрирована избирательной комиссией АФК «РПЛ» и направлена в избирательный комитет Российского футбольного союза.
Выборы президента РПЛ назначены на 16 августа 2022 года.