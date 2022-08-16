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ЭСК признала верными решения Кукуяна в матче «Зенит» – ЦСКА

сегодня, 19:47
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

ЭСК РФС рассмотрела обращение ЦСКА с просьбой рассмотреть решения арбитров в матче 5-го тура РПЛ с «Зенитом».

ЦСКА оспорил решение на 80-й минуте, когда первый ассистент Роман Усачев зафиксировал положение «вне игры» у Хорхе Карраскаля. В результате не было засчитано взятие ворот Михаила Кержакова. ЭСК признала правоту Усачева.

А на 90-й минуте Кукуян вынес правильный вердикт, не назначив 11-метровый удар в ворота «Зенита», когда защитник сине-бело-голубых Родригао в борьбе с соперником сыграл в мяч правой ногой и не нарушил никаких правил.

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