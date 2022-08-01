Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОрганизация: КДКРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

В КДК РФС рассказали, какие эпизоды будут рассматривать после 3-го тура РПЛ

сегодня, 11:29

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал об эпизодах, которые будет рассматривать комитет по итогам 3-го тура РПЛ.

На ближайшем заседании КДК будут рассмотрены действия болельщиков «Факела», которые в матче с «Динамо» использовали пиротехнику.

По матчу «Зенит» — «Локомотив» — выход из технической зоны трех тренеров московской команды: Циннбауэра, Комппера и Марта и футболиста Гильерме.

По матчу «Нижний Новгород» — ЦСКА — выход за пределы техзоны тренера Ямлиханова.

«Спартак» — «Оренбург»: скандирование болельщиков «Спартака» нецензурных высказываний и выход за пределы техзоны Абаскаля.

«Сочи» — «Ахмат» : неподобающее поведение «Сочи» — 8 желтых карточек (6 у футболистов и две у официальных лиц матча).

Все новости
КДК РФС рассмотрит неподобающее поведение «Спартака» в матче с ЦСКА
25 апреля
СлухиКДК РФС намерен дисквалифицировать Тикнизяна на два матча
12 апреля
Апелляцию «Химок» по делу Кухты рассмотрят 30 марта
28 марта
«Химки» подали апелляцию на решение КДК РФС по делу Кухты
27 марта
КДК отказал «Спартаку» в применении санкций к Гоцуку после стыка с Айртоном
24 марта
КДК отменил штраф Ваноли за опоздание на пресс-конференцию
16 марта
Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:40
Ещё штрафов насрубают...
ermak6848
ermak6848
сегодня в 11:38
Это Интересно.
Пойду куплю Очки и Лупу..
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 