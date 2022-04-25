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КДК РФС рассмотрит неподобающее поведение «Спартака» в матче с ЦСКА

вчера, 12:42
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о том, какие вопросы рассмотрит комитет по итогам матчей 1/4 финала Кубка России.

Болельщики «Алании» бросали бутылки на поле и в техническую зону.

Болельщики «Балтики» использовали пиротехнику.

Рассмотрим неподобающее поведение команды «Спартак» — семь желтых карточек в матче. Плюс — выход главного тренера Паоло Ваноли за пределы технической зоны. Также болельщики ЦСКА скандировали ненормативную лексику и бросали посторонние предметы в техзону «Спартака».

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Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ SHMEL (раскрыть)
вчера в 21:32
Всегда можно сказать, что не кулак нашёл лицо, а лицо нашло кулак.
SHMEL
SHMEL ответ makkie (раскрыть)
вчера в 18:06
Пересмотри эпизод с Гбаменом, он выпрыгнул вверх в борьбе за мяч, руками не играл, они висели в естественном положении(он же не может их отстегнуть), а Зобнин сам влетел в руку Гбамена. Если бы было движение, то спору нет, нужно показывать.А Мухин очень жёстко по голеностопу шипами прошёлся, за это нужно наказывать.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ makkie (раскрыть)
вчера в 17:41
Обрати внимание, если я сейчас назову вас названием тех парнокопытных к которым вы относитесь да ещё и напишу, что оборзели я угожу в бан а тебе ничего, потом ты пишешь как кидали зажигалки и мекие предметы будто ты был рядом с ваноли и вообще хватит уже по поводу и без повода жаловаться на жизнь, можешь по привычке давить на жалобу я привык к твоим действиям.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 17:36
Одна головная боль с этим спартаком.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
вчера в 16:57
Если это так, то соглашусь
Alice Tract
Alice Tract ответ makkie (раскрыть)
вчера в 16:26
КДК РФС рассмотрит неподобающее поведение «Спартака» в матче с ЦСКА

Мертвый Спартак посмел выиграть у восхваляемого ЦСКА - это неподобающе.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 16:01
Большое количество жёлтых карточек свидетельствует только о накале борьбы и о том, что никто не хотел уступать. Больше ни о чём, и это КДК надо понимать. На комиссии необходимо рассматривать только каждое нарушение в отдельности, и к каким последствиям для потерпевшего игрока оно привело.
makkie
makkie ответ SHMEL (раскрыть)
вчера в 15:29
Соглашусь, как ни странно.
Только не помню эпизод с Мухиным - что там было?
А Гбамен вторую ЖК заслужил полностью, потому что вдарил локтем в лицо Зобнину. Это всегда карается жёлтой карточкой, и правила тут однозначны.
SHMEL
SHMEL ответ makkie (раскрыть)
вчера в 15:05
У меня всегда есть, что написать по делу. Не переживай за меня. Я бы по итогам этого матча сказал так, карточки Гбамена(вторая) и Заболотного - левые, Мухина пожалели, должна была быть карточка, зажигалки в тренерский штаб поросят кидали, факт, это залёт, игра примерно равная, ферме повезло немного больше в случае со случайным, но по правилам справедливым пенальти. Надеюсь увидеть финал двух команд из ФНЛ. Так пойдёт?
makkie
makkie ответ SHMEL (раскрыть)
вчера в 14:47
А по делу есть что написать?
SHMEL
SHMEL ответ makkie (раскрыть)
вчера в 14:39
Заговор!
makkie
makkie
вчера в 14:07
Рассмотрим неподобающее поведение команды «Спартак» — семь желтых карточек в матче.
_______________________________

Погодите-ка, так у игроков цска тоже 7 жёлтых карточек (из них две у Гбамена, который был удалён с поля). Их поведение рассматривать не собираются? Только Спартак накажут за "неподобающее поведение"?
Наказание там в виде штрафа - плёвое дело. Но объективность же быть должна в конце-концов!
makkie
makkie ответ David Young (раскрыть)
вчера в 14:03
На поле грубости не было, кстати.
Дерби получилось хоть и не огненным, но добротным. Никто не переходил грань и не пытался "убить" соперника. Разок потолкались, поворчали - и дальше играть.
David Young
David Young ответ makkie (раскрыть)
вчера в 14:01
Согласен с Вами насчёт этого.
makkie
makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 14:00
Тренерский штаб.
Трибуна болельщиков цска находится чуть выше. Оттуда в Ваноли, Реброва и помощников ГТ летели всевозможные предметы - во время матча и после финального свистка. Это было некрасиво! Все факты попали в запись Матч ТВ и клубного ТВ Спартака. Думаю, будут санкции по отношению к фанатам цска.

Надо уважать друг друга, хоть это и сотрудники противника.
ДСА
ДСА
вчера в 13:35
Как всегда - насчитают штрафов.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 13:32
Скоро за промахи с пенальти штрафовать будут.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
вчера в 13:28
А что такое ТШ поясни пожалуйста.
beefs
beefs
вчера в 13:27
очень жаль, это конец нашего футбола...
Красно Синий воин
Красно Синий воин
вчера в 13:24
А после вчерашнего фиаско с Ростовом и риска попасть в стыки на ФНЛ Ваноли и мясные не переходили рамки дозволенного?
ZIBO rock
ZIBO rock ответ makkie (раскрыть)
вчера в 13:18
    sv_1969
    sv_1969 ответ sihafazatron (раскрыть)
    вчера в 13:11
    Как всегда
    Futurista
    Futurista ответ sihafazatron (раскрыть)
    вчера в 13:11
    У них абонемент...
    makkie
    makkie
    вчера в 12:56
    Кони вообще оборзели, кидаться зажигалками и бутылками в ТШ Спартака.
    За такое трибуну нужно закрывать!
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 12:55
      sihafazatron
      sihafazatron
      вчера в 12:49
      Только питерские норм себя вели? или у них уже все оплачено?))
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