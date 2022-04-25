КДК РФС рассмотрит неподобающее поведение «Спартака» в матче с ЦСКА

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о том, какие вопросы рассмотрит комитет по итогам матчей 1/4 финала Кубка России.
Болельщики «Алании» бросали бутылки на поле и в техническую зону.
Болельщики «Балтики» использовали пиротехнику.
Рассмотрим неподобающее поведение команды «Спартак» — семь желтых карточек в матче. Плюс — выход главного тренера Паоло Ваноли за пределы технической зоны. Также болельщики ЦСКА скандировали ненормативную лексику и бросали посторонние предметы в техзону «Спартака».
Мертвый Спартак посмел выиграть у восхваляемого ЦСКА - это неподобающе.
Мертвый Спартак посмел выиграть у восхваляемого ЦСКА - это неподобающе.
Только не помню эпизод с Мухиным - что там было?
А Гбамен вторую ЖК заслужил полностью, потому что вдарил локтем в лицо Зобнину. Это всегда карается жёлтой карточкой, и правила тут однозначны.
Только не помню эпизод с Мухиным - что там было?
А Гбамен вторую ЖК заслужил полностью, потому что вдарил локтем в лицо Зобнину. Это всегда карается жёлтой карточкой, и правила тут однозначны.
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Погодите-ка, так у игроков цска тоже 7 жёлтых карточек (из них две у Гбамена, который был удалён с поля). Их поведение рассматривать не собираются? Только Спартак накажут за "неподобающее поведение"?
Наказание там в виде штрафа - плёвое дело. Но объективность же быть должна в конце-концов!
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Погодите-ка, так у игроков цска тоже 7 жёлтых карточек (из них две у Гбамена, который был удалён с поля). Их поведение рассматривать не собираются? Только Спартак накажут за "неподобающее поведение"?
Наказание там в виде штрафа - плёвое дело. Но объективность же быть должна в конце-концов!
Дерби получилось хоть и не огненным, но добротным. Никто не переходил грань и не пытался "убить" соперника. Разок потолкались, поворчали - и дальше играть.
Дерби получилось хоть и не огненным, но добротным. Никто не переходил грань и не пытался "убить" соперника. Разок потолкались, поворчали - и дальше играть.
Трибуна болельщиков цска находится чуть выше. Оттуда в Ваноли, Реброва и помощников ГТ летели всевозможные предметы - во время матча и после финального свистка. Это было некрасиво! Все факты попали в запись Матч ТВ и клубного ТВ Спартака. Думаю, будут санкции по отношению к фанатам цска.
Надо уважать друг друга, хоть это и сотрудники противника.
Трибуна болельщиков цска находится чуть выше. Оттуда в Ваноли, Реброва и помощников ГТ летели всевозможные предметы - во время матча и после финального свистка. Это было некрасиво! Все факты попали в запись Матч ТВ и клубного ТВ Спартака. Думаю, будут санкции по отношению к фанатам цска.
Надо уважать друг друга, хоть это и сотрудники противника.
За такое трибуну нужно закрывать!
За такое трибуну нужно закрывать!