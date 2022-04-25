КДК РФС рассмотрит неподобающее поведение «Спартака» в матче с ЦСКА

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о том, какие вопросы рассмотрит комитет по итогам матчей 1/4 финала Кубка России.

Болельщики «Алании» бросали бутылки на поле и в техническую зону.

Болельщики «Балтики» использовали пиротехнику.