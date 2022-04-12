Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОрганизация: КДКРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

КДК РФС намерен дисквалифицировать Тикнизяна на два матча

12 апреля 2022, 21:27

14 апреля на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) будет приглашён защитник «Локомотива» Наир Тикнизян, который получил прямую красную карточку в матче 24-го тура РПЛ с «Ростовом».

По информации источника, КДК намерен дисквалифицировать Тикнизяна на два матча РПЛ. Таким образом, игрок может пропустить матчи против «Сочи» и «Нижнего Новгорода».

Все новости
КДК РФС рассмотрит неподобающее поведение «Спартака» в матче с ЦСКА
Вчера, 12:42
Апелляцию «Химок» по делу Кухты рассмотрят 30 марта
28 марта
«Химки» подали апелляцию на решение КДК РФС по делу Кухты
27 марта
КДК отказал «Спартаку» в применении санкций к Гоцуку после стыка с Айртоном
24 марта
КДК отменил штраф Ваноли за опоздание на пресс-конференцию
16 марта
В КДК объяснили, почему не засчитали техническое поражение «Локомотиву»
10 марта
Сортировать
Все комментарии
makkie
makkie ответ Сп62 (раскрыть)
13 апреля в 15:31
Каких других?
Тульскому Чаушичу дали 2 матча за прямую красную, Соболева раньше дисквалифицировали на несколько матчей - примеров много.
Тем более Тикнизян сыграл грубо. И до этого имел в активе 2 КК за сезон.
Сп62
Сп62 ответ makkie (раскрыть)
13 апреля в 13:30
А почему же других игроков не наказали за такие же нарушения.
makkie
makkie ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
13 апреля в 09:34
Потому что ваш Наир - грубиян, каких поискать!
Ещё и плакса, чтоб сильно не наказывали. Думать надо прежде чем ломать соперников. Научили в цска наверное!
ДАША Д
ДАША Д
13 апреля в 04:50
И поделом, раз честно играть не может.
Шуnя771
Шуnя771 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
12 апреля в 23:34
Затем, что третья красная и калечит футболистов. посмотри за что его наказывают... Идет на перелом костей... На месте пострадавшего может оказаться и армеец... Две игры это ещё мягко.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
12 апреля в 22:35
Наир уже понёс наказание зачем же ещё раз наказывать.
ermak6848
ermak6848
12 апреля в 22:10
прошу Понять и Простить защитника «Локомотива» Наир Тикнизян,
25процентный клоун
25процентный клоун
12 апреля в 21:43
Абсурд, там ничего не было
stanichnik
stanichnik
12 апреля в 21:36
Будет молодому футболисту уроком на бдущее.
Cat01
Cat01
12 апреля в 21:35
Попал парень!
Байкал-38.
Байкал-38.
12 апреля в 21:32, ред.
Жёстко, но справедливо!
Мне как болельщику Локо не хочется таких санкций, но Тикнизян сам виноват.
Наир талантливый игрок, но немного не сдержан бывает. Удаления у него конечно глупые бывают.
С одной стороны данное удаление с моей стороны видится как несчастный случай, но надо прежде всего головой думать и просчитывать все ходы. А так Наир просто заигрался и вот итог.
shlomo
shlomo
12 апреля в 21:29
Жестко, но наверное справедливо
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
12 апреля в 21:28
Ну и такое бывает!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 