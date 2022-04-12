КДК РФС намерен дисквалифицировать Тикнизяна на два матча

14 апреля на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) будет приглашён защитник «Локомотива» Наир Тикнизян, который получил прямую красную карточку в матче 24-го тура РПЛ с «Ростовом».
По информации источника, КДК намерен дисквалифицировать Тикнизяна на два матча РПЛ. Таким образом, игрок может пропустить матчи против «Сочи» и «Нижнего Новгорода».
Тульскому Чаушичу дали 2 матча за прямую красную, Соболева раньше дисквалифицировали на несколько матчей - примеров много.
Тем более Тикнизян сыграл грубо. И до этого имел в активе 2 КК за сезон.
Тульскому Чаушичу дали 2 матча за прямую красную, Соболева раньше дисквалифицировали на несколько матчей - примеров много.
Тем более Тикнизян сыграл грубо. И до этого имел в активе 2 КК за сезон.
Ещё и плакса, чтоб сильно не наказывали. Думать надо прежде чем ломать соперников. Научили в цска наверное!
Ещё и плакса, чтоб сильно не наказывали. Думать надо прежде чем ломать соперников. Научили в цска наверное!
Мне как болельщику Локо не хочется таких санкций, но Тикнизян сам виноват.
Наир талантливый игрок, но немного не сдержан бывает. Удаления у него конечно глупые бывают.
С одной стороны данное удаление с моей стороны видится как несчастный случай, но надо прежде всего головой думать и просчитывать все ходы. А так Наир просто заигрался и вот итог.
Мне как болельщику Локо не хочется таких санкций, но Тикнизян сам виноват.
Наир талантливый игрок, но немного не сдержан бывает. Удаления у него конечно глупые бывают.
С одной стороны данное удаление с моей стороны видится как несчастный случай, но надо прежде всего головой думать и просчитывать все ходы. А так Наир просто заигрался и вот итог.