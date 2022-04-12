КДК РФС намерен дисквалифицировать Тикнизяна на два матча

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12 апреля 2022, 21:27

14 апреля на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза ( КДК РФС ) будет приглашён защитник «Локомотива» , который получил прямую красную карточку в матче 24-го тура РПЛ с «Ростовом».