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Моуриньо контактировал с Белотти по поводу перехода в «Рому»

сегодня, 18:59

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо контактировал с экс-нападающим «Торино» Андреа Белотти.

Футболист рассматривает римский клуб в качестве приоритетного варианта продолжения карьеры, однако «Рома» хочет сначала расстаться с игроками, которые не нужны команде. Моуриньо и Белотти вновь провели переговоры, наставник убедил игрока подождать еще немного, хотя сам тренер хочет видеть в команде игрока сборной Италии, даже если римлян летом не покинут Элдор Шомуродов и Феликс Афена-Гьян.

Ранее стало известно, что клуб из Турции также претендует на Белотти.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 19:10
Надо чтобы Элдор остался,он там хорошо играет!
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