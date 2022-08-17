Моуриньо контактировал с Белотти по поводу перехода в «Рому»

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сегодня, 18:59

Главный тренер «Ромы» контактировал с экс-нападающим «Торино» Андреа Белотти.

Футболист рассматривает римский клуб в качестве приоритетного варианта продолжения карьеры, однако «Рома» хочет сначала расстаться с игроками, которые не нужны команде. Моуриньо и Белотти вновь провели переговоры, наставник убедил игрока подождать еще немного, хотя сам тренер хочет видеть в команде игрока сборной Италии, даже если римлян летом не покинут Элдор Шомуродов и Феликс Афена-Гьян.

Ранее стало известно, что клуб из Турции также претендует на Белотти.