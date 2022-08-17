Амави отказался от перехода в «Динамо» Загреб

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сегодня, 18:16

Защитник «Марселя» отказался от перехода в «Динамо» Загреб.

В хорватском клубе считают, что футболист мог бы усилить состав для игры на групповом этапе Лиги чемпионов, если коллектив из Загреба туда сможет пройти. В раунде плей-офф «Динамо» играет с норвежским «Будё-Глимт». В первом матче хорваты уступили (0:1), ответная игра состоится 24 августа. Контракт Амави с «Марселем» будет действовать еще три года, однако защитник не входит в планы нового главного тренера команды Игора Тудора.

Во второй половине прошлого сезона Амави играл за «Ниццу» на правах аренды.