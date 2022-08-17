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«Манчестер Юнайтед» интересуется Зоммером

сегодня, 17:16

Голкипер «Боруссии» Менхенгладбах Янн Зоммер попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».

«Дьяволы» хотят найти в команду резервного вратаря, Зоммер является одним из трех кандидатов. Какие именно варианты английский клуб рассматривает на данную позицию в качестве альтернативы не уточняется. Немецкий клуб хотел бы сохранить вратаря и предлагает ему новое соглашение до 2025 года. Нынешний контракт швейцарца действует до 2023-го. Стоимость футболиста оценивается в 5 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что голкипер может перейти в клуб из чемпионата Франции.

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Искендер 1
Искендер 1
сегодня в 17:16
Надеюсь, Зоммер не дурак.
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