«Манчестер Юнайтед» интересуется Зоммером

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сегодня, 17:16

Голкипер «Боруссии» Менхенгладбах попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».

«Дьяволы» хотят найти в команду резервного вратаря, Зоммер является одним из трех кандидатов. Какие именно варианты английский клуб рассматривает на данную позицию в качестве альтернативы не уточняется. Немецкий клуб хотел бы сохранить вратаря и предлагает ему новое соглашение до 2025 года. Нынешний контракт швейцарца действует до 2023-го. Стоимость футболиста оценивается в 5 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что голкипер может перейти в клуб из чемпионата Франции.