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Умяров: «„Сочи“ для нас очень тяжелый соперник»

сегодня, 19:31
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Хавбек «Спартака» Наиль Умяров рассказал о победе над «Сочи».

Если честно, «Сочи» для нас очень тяжелый соперник. У «Спартака» была неудачная серия игр с ним, но мы прервали ее. В воскресенье победили, но это оказалось нелегко! В первом тайме пришлось тяжело. Мы перетерпели сложный отрезок, а после перерыва уверенно решили исход встречи. Сейчас понимаем одну вещь: если что-то не получается, надо перебороть это в себе.

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Все комментарии
makkie
makkie
сегодня в 20:14
С Сочи никому легко не будет.
Шутка ли, но именно Сочи дважды обыграл Зенит в прошлом сезоне. И в этом могут, если хорошо настроятся и усилят состав.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 19:32, ред.
Сочи для всех тяжёлый соперник. И первый тайм это показатель, но не повезло Сочи , а повезло Спартаку во втором тайме. Счёт на табло.
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