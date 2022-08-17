Умяров: «„Сочи“ для нас очень тяжелый соперник»

Хавбек «Спартака» рассказал о победе над «Сочи».

Если честно, «Сочи» для нас очень тяжелый соперник. У «Спартака» была неудачная серия игр с ним, но мы прервали ее. В воскресенье победили, но это оказалось нелегко! В первом тайме пришлось тяжело. Мы перетерпели сложный отрезок, а после перерыва уверенно решили исход встречи. Сейчас понимаем одну вещь: если что-то не получается, надо перебороть это в себе.