Канчельскис: «Турция — идеальный вариант для Дзюбы»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» поделился мнением по поводу вариантов продолжения карьеры для бывшего нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

У Дзюбы слишком большой игровой простой. И возраст уже пенсионный по футбольным меркам, поэтому в топ-5 лигах ждать его не стоит.

Когда-то давно писали про «Тоттенхэм», так вот, сейчас Дзюбу не возьмут туда даже болбоем. С такими запросами и отсутствием игровой практики, боюсь, он особо никому не нужен в топ-чемпионатах. Так что Турция — идеальный вариант для него. Надо брать, как говорится.