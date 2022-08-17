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Канчельскис: «Турция — идеальный вариант для Дзюбы»

сегодня, 18:41

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением по поводу вариантов продолжения карьеры для бывшего нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

У Дзюбы слишком большой игровой простой. И возраст уже пенсионный по футбольным меркам, поэтому в топ-5 лигах ждать его не стоит.

Когда-то давно писали про «Тоттенхэм», так вот, сейчас Дзюбу не возьмут туда даже болбоем. С такими запросами и отсутствием игровой практики, боюсь, он особо никому не нужен в топ-чемпионатах. Так что Турция — идеальный вариант для него. Надо брать, как говорится.

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