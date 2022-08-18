«Вильярреал» готов продать Фойта «Барселоне» за 42 миллиона евро

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сегодня, 17:00

«Вильярреал» готов продать «Барселоне» защитника за 42 миллиона евро.

«Желтая подводная лодка» не готова расставаться с аргентинцем за меньшую сумму. Агент игрока встречался с представителями каталонцев, однако официального предложения на данный момент не было. «Вильярреал» считает Фойта очень важным для состава игроком, этим летом клуб не хочет его отпускать. Приобрести игрока возможно за 42 миллиона евро — именно такая сумма отступных прописана в контракте аргентинца.