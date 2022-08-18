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«Вильярреал» готов продать Фойта «Барселоне» за 42 миллиона евро

сегодня, 17:00

«Вильярреал» готов продать «Барселоне» защитника Хуана Фойта за 42 миллиона евро.

«Желтая подводная лодка» не готова расставаться с аргентинцем за меньшую сумму. Агент игрока встречался с представителями каталонцев, однако официального предложения на данный момент не было. «Вильярреал» считает Фойта очень важным для состава игроком, этим летом клуб не хочет его отпускать. Приобрести игрока возможно за 42 миллиона евро — именно такая сумма отступных прописана в контракте аргентинца.

Ранее нападающий «Вильярреала» перешел в клуб из ОАЭ.

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Все комментарии
dok66
dok66
сегодня в 17:26
Правильно "подводная лодка" делает . Есть сумма выкупа - берите , нет - свободны . А Барсу мне жаль , мыльный пузырь может и лопнуть .
Elliada
Elliada
сегодня в 17:09
Не понимаю рвение Барселоны к покупке игроков. Уже 2 состава есть. Играйте с тем, что есть. Есть деньги? Лучше отдать долги
drug01
drug01
сегодня в 17:04
Цена отличная
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