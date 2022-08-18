Дзюба в команде Балотелли и Ракицкого. Выбрал клуб «сбитых лётчиков»

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сегодня, 16:02

Отправился на границу с Сирией.

Турецкие гранды отказали Дзюбе

В начале трансферного периода свободный агент без агента потребовал условия, которые не устроили ни «Бешикташ», ни «Галатасарай», ни «Фенербахче». Хотя интерес к нападающему был, ведь Суперлига Турции – чемпионат пенсионеров. Там восемь десятков футболистов старше тридцати лет, но лишь сорок игроков моложе двадцати трех. Для сравнения, в РПЛ старше тридцати лишь сорок пять человек, почти вдвое меньше, а моложе 23 сразу сто футболистов, то есть в два с половиной раза больше.

Понятно, что возраст Дзюбы не пугал турецкие клубы. Но не каждая команда могла позволить себе его зарплату – 1.5 млн евро, не считая бонусов. Пугал финансовый фактор на случай, если Артем окажется на скамейке. Никто не хотел переплачивать. Разумеется, и репутация тоже сказывалась. Но тут ничего нового про бывшего форварда «Зенита» и лучшего снайпера в истории РПЛ не расскажем. Вы и сами все знаете. Также Артем ни разу в жизни не играл за пределами родной страны.

Переезд в Турцию это событие и для него, и для его семьи. В результате переговоры затянулись, до сегодняшнего утра и медицинского осмотра не мог определиться. Гранды Суперлиги за лето нашли себе нападающих, а середняки из РПЛ не могли позволить себе платить Дзюбе столько, как просил. А кто предлагал контракт – вроде бы «Пари НН» пытался сделать Артема «лицом клубам и спонсора», то получил отказ. Дзюба не хотел оставаться дома, хотя и понянчил форвардов «Рубина».

Но это было по дружбе со Слуцким, в Первую лигу не спешил. А «Краснодар» и «Локомотив» решили с ним не связываться. Артем может быть лишь качественным временным решением в атаке. «Горожане» пока не потеряли Кордобу, хотя слухи о его возвращении в Бундеслигу бродят новостными каналами. А «железнодорожники» могут потерять главных тренеров, и тогда трансфер человека, который привык быть лидером раздевалки – опасное решение, пусть даже «Локомотиву» нужен форвард.

Желающих не осталось, пришлось выбирать не столько рискованный, как неординарный вариант с молодой звездой на турецком футбольном небосводе – недавним новичком высшей лиги, где уже гнездятся на время прекрасно знакомые вам футболисты. Оздоев выбрал Турцию, и его знакомый Дзюба пошел по тому же пути.

Перебрался на границу с Сирией

Современная Турция вряд ли устроила бы Кемаля Ататюрка. Помним историю Хакана Шукюра. Легенду футбола причислили к людям, обвиненным в «попытке переворота». Легендарный форвард вынужден был бежать из страны. В США Хакан работал таксистом, домой даже на похороны бабушки не пустили, ведь арестовали бы. Причем речь может идти об инсценировке переворота для борьбы с оппонентами. Одного из призеров ЧМ -2002 вообще объявили «террористом» – Арифа Эрдема.

В Турции отказались от части светских принципов, а под боком страшная война в Сирии, которая подстегивает тех, кто живет мечтой об Османской империи. Дзюба отправился на побережье Средиземного моря, как раз на границу Турции. Поговаривают, у Артема было денежное предложение из Саудовской Аравии в размере 3 млн евро, но решил остаться в европейском футболе, получив 1.5 миллиона плюс 300 тысяч бонусами. В Германию или Бельгию не уехал, Широков теперь этим подкалывает, зато выбрал вариант с «Адана Демирспор».

Клуб базируется в городе Адана. Почти двухмиллионное селение, промышленный центр. Но деньги на футбол они нашли с помощью современных технологий. Владеют клубом люди, которые занимаются, в том числе, криптовалютами. Но не только ими, ведь президент «Адана Демиспор» работал в фармацевтике. Также имеет опыт в мире СМИ . За четыре года клуб подняли в элиту, команда впервые за 26 сыграла в Суперлиге, заняла 9-е место, а теперь мечтают о еврокубках.

Важно отметить, что в новом клубе Дзюбы просто дикая текучка кадров – набрали за два года больше тридцати человек, классическая тактика разбогатевшего новичка. Подписывают свободных агентов, тренер их отбраковывает, многие быстро уходят, но самые сильные остаются. При этом деньги вкладывают в зарплаты, а не трансферы – тратят копейки. Зато железным кулаком собирают под свои знамена людей, которых вы прекрасно знаете.

Поможет Балотелли и Ракицкому

Честно говоря, Дзюба выбрал странный клуб. Например, на их президента в 2015-м году совершали покушение. Криптовалютами занимаются не только хорошие парни. Один из футболистов обвинял спортивного директора в предложении дать взятку за место на поле, игрок отказался и его выставили за дверь. Понятно, что Монтелла вряд ли связался бы с клубом, где ничего за последние годы не изменилось. Но даже выбор тренера и игроков отдает «футбольной игрушкой».

У людей есть деньги, решили «прокачать» футбольную команду. Не факт, что если «Адана Демиспор» не выдаст сразу результат, вроде высокого места в таблице, у владельцев будет мотивация дальше подписывать известных игроков, пускай и свободными агентами. Зато Ракицкий и Дзюба снова сыграют вместе. Это если Балотелли или Ассомбалонга не вытеснят Артема на скамейку, ведь пока у команды схема «4-2-3-1». В центре поля есть Инлер – тот самый, из «Наполи» и сборной Швейцарии.

Роль «десятки» отведена Бельханда, который раньше выступал за «Монпелье», киевское «Динамо» и «Ниццу». Собрали «сбитых летчиков» с характером, еще и нигерийца Оньекуру, не заигравшего в «Галатасарае», не забыли пригласить. Пока победили в двух турах из двух, но впереди выездной поединок против «Фенербахче» — еще одного клуба, с которым Дзюба пытался связать свою судьбу. Сразу вернуться в Лигу чемпионов габаритный форвард не сумел, не нашлось варианта, который устроил бы всех.

Да и чтобы стать «Быком Босфора», Артем выбрал не ту сторону Турции. Зато вместе с Монтеллой, Ракицким и Балотелли попробуют осчастливить население большого провинциального города. Их клуб довольно старый, но в сухом остатке может похвастаться только тем, что за них выступал давным-давно легендарный Фатих Терим. Зато нашлись спонсоры, теперь «Адана Демирспор» рискует стать открытием сезона, если интереса Монтеллы и сил ветеранов хватит надолго.

В турецкой Суперлиге пару лет назад чемпионом стал «Истанбул Башакшехир», который теперь тренирует Эмре Белозоглу. В прошлом сезоне были четвертыми, так что появление рядом с вершиной команды, которая недавно играла в Первой лиге, не исключено. Посмотрим, что Дзюба покажет в Суперлиге, где ветеранов любят и ценят, хотя нещадно критикуют любого, кто поспел огорчить эмоциональную публику. В прошлом сезоне Балотелли забил 18 мячей и стал вторым снайпером лиги. Глядишь, весной на его месте будет Дзюба.