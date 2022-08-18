Дзюба находится в шаге от перехода в турецкий клуб

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сегодня, 14:06

Бывший футболист «Зенита» близок к переходу в турецкий «Адана Демирспор».

Речь идёт о контракте сроком на один год с возможностью пролонгации ещё на сезон. Утверждается, что стороны близки к соглашению.