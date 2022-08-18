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Дзюба находится в шаге от перехода в турецкий клуб

сегодня, 14:06

Бывший футболист «Зенита» Артём Дзюба близок к переходу в турецкий «Адана Демирспор».

Речь идёт о контракте сроком на один год с возможностью пролонгации ещё на сезон. Утверждается, что стороны близки к соглашению.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 14:27, ред.
Скажем словами Нила Армстронга...

"Один маленький шаг для Дзюбы - Огромный шаг для всего турецкого футбола."..))
ДСА
ДСА
сегодня в 14:23
Есть сомнения в его способностях.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 14:17
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