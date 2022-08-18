Дзюба находится в шаге от перехода в турецкий клуб

Бывший футболист «Зенита» Артём Дзюба близок к переходу в турецкий «Адана Демирспор».
Речь идёт о контракте сроком на один год с возможностью пролонгации ещё на сезон. Утверждается, что стороны близки к соглашению.
Бывший футболист «Зенита» Артём Дзюба близок к переходу в турецкий «Адана Демирспор».
Речь идёт о контракте сроком на один год с возможностью пролонгации ещё на сезон. Утверждается, что стороны близки к соглашению.
"Один маленький шаг для Дзюбы - Огромный шаг для всего турецкого футбола."..))
"Один маленький шаг для Дзюбы - Огромный шаг для всего турецкого футбола."..))