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Терюшков:«„Химки“ хотят взять три очка в матче с „Локомотивом“»

сегодня, 17:22
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивЗавтра в 15:00 Не начался

Член наблюдательного комитета «Химок» Роман Терюшков поделился ожиданиями от предстоящего матча 6-го тура РПЛ против «Локомотива».

Понимаем, что «Локомотив» сейчас будет максимально сконцентрирован, они будут заряжены на этот матч. Но несмотря на это, мы готовы дать бой «Локомотиву», у нас крепкий коллектив, который способен добиваться результата. Готовимся в плановом режиме, Николай Николаевич Писарев на базе никого не закрывал (смеется). Завтрашний матч очень важен для «Химок», так как в предыдущем мы потеряли очки. Хочется увидеть сплоченную команду, которая сумеет порадовать болельщиков.

Николай Николаевич постепенно адаптируется, ребята привыкают к его требованиям. Прошла неделя, где ребята спокойно смогли подготовиться к матчу и еще больше понять требования нового тренерского штаба. Завтра хотим взять три очка. Посмотрим, как сложится игра.

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Ради интереса попытался найти список Наблюдательного совета ФК Химки. Не получилось. Есть только вью "Члена наблюдательного совета" Роман Терюшков. Создается впечатление, что у Наблюдательного совета есть только один член. Как бы пошло и неоднозначно это не звучало...
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